Canon apportera son appareil photo sans miroir EOS R3 haut de gamme en Inde en novembre au prix de Rs 4,99,95

Canon dévoile enfin tous les détails de son appareil photo sans miroir EOS R3 haut de gamme aujourd’hui, y compris les spécifications, le prix et la disponibilité. Le R3 sera disponible en Inde simultanément avec les marchés mondiaux en novembre au prix de Rs 4 99 995. Il est rejoint par deux objectifs RF relativement abordables, le zoom téléobjectif RF100-400mm f/5.6-8 (Rs 58 995) et le RF16 mm f/2.8 STM prime ultra-large (Rs 26 995). Les deux seront disponibles en octobre.

Venant à l’EOS R3, il s’agit de l’appareil photo sans miroir le plus avancé de Canon à ce jour. Pour rappel, la société avait d’abord annoncé son intention de travailler sur quelque chose comme celui-ci en avril, bien qu’aucun détail spécifique sur le matériel ou les prix n’ait été partagé à ce moment-là. Il partage plus de détails aujourd’hui en vantant la vitesse élevée, la mise au point automatique rapide et les performances de faible luminosité de l’appareil photo. Le R3 contient également de sérieuses capacités de suivi et de reconnaissance à l’intérieur d’un boîtier qui rappelle assez l’appareil photo reflex numérique EOS-1D X Mark III partageant «les mêmes performances de résistance à la poussière et aux gouttes» et la conception en alliage de magnésium.

Le R3 dispose d’un capteur CMOS empilé rétro-éclairé de 24,1 mégapixels et peut filmer jusqu’à 30 ips avec l’obturateur électronique et 12 ips avec l’obturateur mécanique avec suivi AF/AE. Il a une plage ISO native de 100 à 102 400. En parlant de vidéos, il peut filmer en RAW 6K à 60 ips et 4K 10 bits à 120 ips au format Canon Log 3 non recadré.

Canon dit qu’il utilise une technologie d’apprentissage en profondeur pour améliorer la détection des yeux AF sur le R3 allant jusqu’à prétendre que l’appareil photo peut se concentrer sur l’œil même si le visage est partiellement couvert ou masqué. Il a également amélioré la détection de la tête AF de la même manière, ajoute-t-il. Dans le même temps, il ajoute un système AF prioritaire au véhicule à la caméra pour détecter les automobiles et les motos avec une « grande précision ».

Ensuite, le R3 dispose d’un écran tactile LCD de 3,2 pouces à 4,15 millions de points et d’un EVF OLED de 5,76 millions de points. Il est livré avec deux emplacements pour cartes, l’un prenant en charge une carte CFexpress (Type-B) et l’autre, une carte SD (UHS-II). Canon promet une « journée complète de prise de vue sur une seule charge » et intègre la charge Power Delivery (PD) via un câble USB-C compatible avec son nouvel appareil photo haut de gamme.

