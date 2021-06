Canon intègre des caméras dans ses bureaux pour laisser entrer les personnes qui sourient

17/06/2021 à 17h49 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Avoir un environnement de travail sain et passionné serait idéal dans n’importe quel environnement de travail, et dans certains exemples, ils amènent peut-être ce concept à un niveau un peu plus forcé et même effrayant. Nous parlons de la dernière mesure du travail que Canon a mise en place dans ses bureaux. Une caméra équipée d’IA pour détecter le sourire de vos travailleurs, et qu’ils puissent accéder aux salles de réunion, de travail, etc.

La mesure a été mise en évidence dans le cadre d’un article du Financial Times, qui commente l’augmentation de l’utilisation de la technologie à des fins d’espionnage envers les travailleurs, en raison de la surveillance et du contrôle de ce qu’ils font à tout moment. Ces types de mesures se sont multipliés dans de nombreuses entreprises, notamment en Chine, et la preuve en sont ces caméras qui détectent le sourire de leurs travailleurs, pour « s’assurer à 100 % » qu’ils sont heureux au début de leur journée de travail. Comme ils le commentent dans le Financial Times, “les technologies accélèrent le rythme des personnes qui travaillent avec des machines au lieu de l’inverse, comme cela s’est produit lors de la révolution industrielle du 18ème siècle.” Sans aucun doute, un sujet vraiment intéressant et qui, selon nous, suscite un certain débat.

Cette technologie a été annoncé par Canon l’année dernière comme une méthode de gestion de l’environnement de travail, bien que sans beaucoup d’attention La standardisation de ce type de technologie prouve que l’espionnage et la surveillance des travailleurs par de telles mesures sont à l’ordre du jour. Une technologie qui détecte le sourire des travailleurs serait la moins dangereuse dans ce secteur.