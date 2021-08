Canon Pixma Ink Efficient G670 : cette imprimante rend l’impression à domicile plus facile et moins chère

Le service Pixma Cloud Link permet aux utilisateurs de connecter leurs imprimantes aux réseaux sociaux et au stockage en nuage pour l’impression et la numérisation à distance.

Travailler et étudier à la maison à cause du Covid-19, c’est aussi imprimer à la maison ! Mais, le point discutable est que vous n’avez pas besoin d’un mastodonte coûteux vu dans la plupart des bureaux. L’imprimante Canon Pixma Ink Efficient G670 est une machine multifonctionnelle – elle ajoute des fonctions de numérisation et de copie en plus de l’impression – et une bonne fusion de la technologie moderne de niveau supérieur et de la rentabilité qui sert de manière adéquate le travail et l’apprentissage des clients d’aujourd’hui à domicile.

Canon Pixma Ink Efficient G670 se vend à Rs 24 801 et ce que j’ai le plus aimé dans cette offre Canon, c’est qu’elle reste abordable, qu’elle est compacte, qu’elle occupe à peine beaucoup d’espace et qu’elle est assez fiable. Il est tout à fait capable de traiter tous les documents de travail et s’inscrit dans l’objectif de l’entreprise de promouvoir la culture de l’impression photo ; il s’agit d’un réservoir d’encre rechargeable pour l’impression photo à grand volume. Voyons les détails les plus fins de cette merveille Canon.

Cette nouvelle imprimante de la série G promet d’imprimer à un coût ultra bas tout en offrant des rendements très élevés. Croyez-moi, il tient ses promesses. L’ensemble complet d’encres inclus avec l’imprimante peut à lui seul fournir environ 3 800 feuilles d’impressions 4 × 6 pouces, garantissant une impression sans souci, sans soucis de coût d’impression. Contrairement aux conceptions conventionnelles, la G670 n’est pas seulement un jeu d’enfant à entretenir, elle est également conçue pour faire face aux demandes de volume d’impression élevé. Doté d’une structure modulaire avec des composants remplaçables que les utilisateurs peuvent remplacer facilement après une longue utilisation entraînant une usure, ce qui nécessiterait autrement une visite au centre de service pour le remplacement.

Le G670 est doté d’un système de réservoir d’encre tout colorant à six couleurs. En plus du cyan, du magenta, du jaune et du noir, l’imprimante est livrée avec les nouvelles encres rouge et grise. L’ajout d’encre rouge suralimente les photographies allant des couchers de soleil rouge sang aux automobiles d’un rouge brillant, injectant une intensité artérielle impossible avec les encres composites.

L’encre grise garantit une précision monochromatique constante impression après impression, tandis que l’encre noire ajoute du contraste, améliorant la mise au point du sujet ainsi que la séparation de l’arrière-plan. Comme mentionné précédemment, le G670 ajoute des fonctions de numérisation et de copie en plus de l’impression, à la différence de son frère cadet G570 qui n’offre que l’impression.

Pour aller plus loin, la conception de la bouteille d’encre sans écrasement et sans déversement libère automatiquement la quantité d’encre requise lors de la configuration et des remplissages d’encre, évitant ainsi les débordements et les éclaboussures d’encre. Pour les personnes soucieuses de l’environnement, une fonction unique d’économie d’énergie éteint automatiquement l’imprimante après une période d’inactivité, tandis que toute instruction d’impression envoyée depuis un smartphone ou un ordinateur portable atteint le contraire, en mettant automatiquement l’imprimante sous tension à partir du mode veille.

Pour les férus de technologie, l’application mobile gratuite Canon Print Inkjet/Selphy permet aux utilisateurs d’imprimer directement depuis ou de numériser des images vers des appareils mobiles, ainsi que de contrôler les paramètres de l’imprimante et de recevoir des alertes de périphérique. Le service Pixma Cloud Link permet aux utilisateurs de connecter leurs imprimantes aux réseaux sociaux et au stockage en nuage pour l’impression et la numérisation à distance.

De plus, le logiciel gratuit Canon PosterArtist Lite permet aux professionnels et aux particuliers de créer sans effort de superbes dépliants et affiches à partir d’une large sélection de 1 300 modèles, photos et cliparts. Le logiciel PosterArtist Lite est uniquement disponible pour le système d’exploitation Windows.

Points clés à retenir : La Canon Pixma Ink Efficient G670 est une machine compacte et peu coûteuse avec toutes les fonctionnalités que vous pourriez demander à une imprimante de bureau à domicile. Il peut imprimer, numériser, copier et prend en charge l’impression sans fil et mobile. Sa véritable force réside dans l’impression de photos. Nous avons été impressionnés par sa facilité d’utilisation et sa qualité d’impression globale, c’est pourquoi il est fortement mentionné pour ceux qui travaillent à domicile dans la nouvelle normalité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

Dimensions : env. 445x340x167mm

Vitesse d’impression ISO photo : env. 47s

Capacités d’impression, de numérisation et de copie

Impression jusqu’à 3800 impressions 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pouces)

Chargez jusqu’à 30 feuilles de papier photo

Impression photo sans marge jusqu’au format A4

Prend en charge l’impression sans fil et mobile

Prix ​​public estimé : Rs 24 801

