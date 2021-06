Canoo a besoin de capitaux et les actionnaires pourraient garder le sac

in

Canou (NASDAQ :GOEV) a publié ses résultats le 17 mai et fait quelques déclarations inquiétantes. Attendez-vous à ce que le stock de GOEV baisse.

Pour commencer, l’entreprise ne fera plus appel à un sous-traitant. Cela devrait également prendre jusqu’en 2023 avant que les livraisons de véhicules électriques (VE) et les revenus ne commencent à affluer dans l’entreprise.

Plus troublant est le fait que sa projection de trésorerie montre maintenant qu’il aura besoin de plus de capital. Cela implique que le stock de GOEV pourrait faire face à une dilution et à un coup dans le futur.

Plus tôt l’entreprise lèvera des capitaux, meilleurs seront les actionnaires. S’il brûle la majeure partie des 641,9 millions de dollars en espèces de son bilan, le stock de GOEV sera beaucoup plus bas. Cela signifie que les liquidités provenant de l’émission d’actions ordinaires dilueront davantage les actionnaires que si l’augmentation survenait plus tôt.

Par conséquent, méfiez-vous du stock GOEV. La direction doit proposer un plan de consommation de trésorerie convaincant pour dissiper cette préoccupation avant que les investisseurs puissent mettre leur confiance – et leur argent – ​​derrière Canoo.

Problèmes de consommation d’argent

Voici comment je calcule le problème lié aux problèmes potentiels de consommation de trésorerie de Canoo. Premièrement, la société a 642 millions de dollars sur son bilan. Mais au cours du premier trimestre, il a brûlé 66 millions de dollars. Les dépenses d’exploitation ont coûté 53,9 millions de dollars et les dépenses en capital (capex) se sont élevées à 12,1 millions de dollars. Cela peut être vu sur l’état des flux de trésorerie de la société à la page 5 de son communiqué de résultats.

Mais voici le hic. À la page 2 du communiqué, la société a fourni des perspectives pour le deuxième trimestre. Il a déclaré que les dépenses d’exploitation (à l’exclusion des éléments hors trésorerie) coûteront entre 65 et 75 millions de dollars. En outre, les dépenses d’investissement varieront de 45 à 55 millions de dollars. Mon point de vue est que vous devriez planifier le pire dans cette situation. Notez également que les dépenses d’investissement commencent maintenant à augmenter.

Cela implique que ce niveau de dépenses se poursuivra, d’autant plus que nous nous rapprochons de la rampe de production. Dans l’état actuel des choses, la société indique que la production commencera dans le courant de 2022 et “augmentera à 15 000 unités en 2023”. À toutes fins utiles, la société devra donc financer les dépenses, y compris les dépenses de marketing une fois la production sur le point de commencer, jusqu’en 2021 et 2022. Cela fait au moins 7 trimestres. Combien ça va coûter?

En utilisant leurs prévisions pour le deuxième trimestre, le coût total variera de 110 millions de dollars à 130 millions de dollars par trimestre. L’utilisation du point médian de 120 $ par trimestre implique qu’il aura besoin de 840 millions de dollars. En fait, même au point bas de ces fourchettes, et même si nous avons utilisé 6 trimestres de dépenses, le coût total sera de 660 millions de dollars. La société n’a actuellement que 642 millions de dollars en banque.

Ainsi, Canoo aura besoin d’une autre augmentation de capital au cours de la prochaine année ou plus tôt.

Que faire avec GOEV Stock

Étant donné ce qui s’est passé avec Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) cette semaine, Canoo fera mieux de lever le capital dont il a besoin le plus tôt possible. Évaluons la situation.

À l’heure actuelle, l’action GOEV a une valeur marchande de 2,48 milliards de dollars. Disons qu’ils décident de lever 600 millions de dollars supplémentaires, ou 580 millions de dollars après dépenses. Cela diluera les actionnaires de seulement 24 %. Le marché n’aimera pas cela, mais respectera le fait que l’entreprise a agi de manière proactive. Cela empêchera le stock de GOEV de chuter de 24% et peut-être de seulement la moitié de ce montant.

Cependant, si la direction passe la moitié de l’année prochaine et que le solde de trésorerie a chuté de 50 % à 320 millions de dollars, vous pouvez être sûr que le stock de GOEV sera inférieur de 50 %. Cela implique qu’une autre augmentation de capital de 600 millions de dollars diluera les actionnaires de 48 % (c’est-à-dire 600 millions de dollars / 1,24 million de dollars).

En effet, le marché anticipera l’augmentation de capital et poussera le titre à la baisse. Cela se produira que l’entreprise veuille ou non admettre son besoin en capital. Les acheteurs se méfient donc, car le stock de GOEV pourrait finir par baisser considérablement d’ici l’année prochaine sans une action proactive de la direction.

