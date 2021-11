Canoo déménage dans la ville natale de Walmart

La startup EV Canoo déménage son siège social de la Californie à Bentonville, Arkansas, la ville natale de Walmart, bien qu’elle n’ait annoncé aucun accord avec le géant de la vente au détail. Canoo a annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine de fabrication à Bentonville, mais n’a pas dit grand-chose sur ce qui y sera fait ou sur qui la construira. La startup a également déclaré lundi qu’elle avançait son calendrier de fabrication de ses premiers véhicules électriques à « avant le quatrième trimestre 2022 ».

Le PDG de Canoo, Tony Aquila, a déclaré qu’il utiliserait les installations de l’Arkansas pour fabriquer des « véhicules pour des cas d’utilisation uniques » et accélérerait son programme de tests de pré-production. Il envisage toujours de construire une usine à l’extérieur de Tulsa, en Oklahoma, ce qu’il a annoncé en juin. À l’avenir, Canoo a déclaré qu’elle aurait une partie de ses équipes de R&D, de développement de logiciels, de support client et de finance en Oklahoma, et qu’elle affecterait davantage d’employés de R&D en Arkansas avec la nouvelle installation. Il gardera les employés d’ingénierie et de conception de véhicules en Californie.

L’annonce de lundi n’est que le dernier chapitre de la récente refonte de Canoo, qui a commencé lorsque Aquila a pris ses fonctions de président exécutif fin 2020 avant ses débuts en bourse. Aquila a depuis recentré l’entreprise sur la fabrication de véhicules électriques pour les petites entreprises, a conclu un accord avec Hyundai, signé un contrat avec un fabricant et ouvert de nouveaux bureaux à travers la Sun Belt (y compris à Dallas, au Texas). Il a également porté la startup à environ 800 employés.

Fondée en 2017, Canoo s’appelait à l’origine Evelozcity. Il a été lancé par une poignée de cadres et d’employés qui ont quitté la startup EV Faraday Future, qui était aux prises avec une grave crise de trésorerie à l’époque. Canoo se concentrait initialement sur la création d’une fourgonnette électrique qu’elle prévoyait de vendre sur un modèle d’abonnement, et à un moment donné était en pourparlers avec Apple au sujet d’une acquisition.

« On a pris un petit coup de poing au visage »

Canoo a déclaré lundi avoir perdu 81 millions de dollars au troisième trimestre 2021 et avoir 414 millions de dollars en banque. Il prévoit de dépenser entre 95 et 115 millions de dollars en dépenses d’exploitation au dernier trimestre. De plus, une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) est en cours, la société a partagé dans un dossier boursier. « Nous fournissons les informations demandées et coopérons pleinement avec l’enquête de la SEC. »

Aquila a déclaré lors d’une conférence téléphonique que Canoo serait en mesure de fabriquer ses véhicules électriques plus tôt que prévu malgré la décision de « redéfinir la priorité » de sa relation avec le constructeur sous contrat avec lequel il a signé, VDL Nedcar. Les problèmes d’inflation, d’expédition et de taxes en Europe (et dans le pays d’origine de VDL, les Pays-Bas) ont poussé Canoo à se recentrer sur la fabrication de ses premiers véhicules aux États-Unis, a déclaré Aquila.

« Nous avons pris un coup de poing au visage », a déclaré Aquila à propos de l’annonce que VDL Nedcar construirait les premiers véhicules Canoo. « Nous l’avons fait parce que c’était la bonne chose à faire pour nous et à relayer sur le marché pendant que nous travaillions et atténuions les risques et trouvions nos partenaires étatiques. »

VDL Nedcar a également été touché par une cyberattaque en octobre. Canoo a déclaré lundi dans le dossier boursier qu’il n’avait « pas encore été en mesure de déterminer si les informations exclusives et la propriété intellectuelle que nous avons partagées avec VDL Nedcar en prévision de la conclusion d’accords définitifs ont été consultées, compromises ou détournées lors de l’incident ».