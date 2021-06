Canoo pagaie en amont et ne montre aucun signe de changement de cap

Il y a plusieurs raisons d’être baissier sur Canou (NASDAQ :GOEV) Stock. Et il y a de nombreuses raisons de croire que Canoo sera également à la traîne par rapport au marché plus large des véhicules électriques dans un avenir prévisible. Je vais entrer dans ceux-là aussi.

Mais l’une des forces les plus actuelles et les plus puissantes qui maintiendra les actions de GOEV à un niveau bas est l’intérêt à court terme. L’intérêt à découvert est un indicateur fort du sentiment du marché. Plus il est élevé, plus l’opinion du marché sur ses perspectives est baissière et donc plus les chances que les prix baissent sont grandes.

En règle générale, un intérêt à court terme supérieur à 20 % est extrêmement élevé. L’intérêt à court terme pour Canoo se situe à 29,14% au moment où j’écris ces lignes. C’est l’un des sentiments les plus négatifs que vous puissiez trouver pour une équité de la taille et de la renommée de Canoo.

Je n’aime pas Canoo en tant qu’entreprise ou en tant qu’offre d’actions, mais même je dois admettre que le chiffre est étonnamment élevé. Dans tous les cas, ce nombre indique que les investisseurs pensent que Canoo a des problèmes au-delà de ceux qui sont évidents.

Problème plus large pour le secteur des véhicules électriques

Les investisseurs qui considèrent que Canoo est digne d’acheter nageraient à contre-courant. Je ne parle pas seulement des niveaux d’intérêt à court ici. Je fais plutôt référence à un sentiment général à propos de plusieurs choses que Canoo représente.

Tout d’abord, c’est un VE. Il n’y a rien de mal en soi avec les véhicules électriques. C’est juste que le marché s’est refroidi cette année et que les investisseurs ne vont investir des capitaux que dans les opérateurs du secteur qui fabriquent et vendent des voitures.

Le fait est que la bulle a éclaté. Et le rebond des véhicules électriques favorisera la productivité par rapport au battage médiatique. Canoo est actuellement plus de ce dernier que de l’ancien.

De plus, Canoo est devenue publique via un accord de société d’acquisition à usage spécial (SPAC). Sans entrer dans le détail de la mécanique de la structure de financement de celle-ci, il convient simplement de noter que les SAVS font face à de nombreux retours en arrière.

Canoo est donc confronté à un environnement d’investissement où son secteur est sous surveillance ainsi que la manière dont il est devenu public. Et si Canoo parvient d’une manière ou d’une autre à surmonter ces vents contraires, il doit alors faire face à la concurrence.

Canoo fait face à une concurrence EV difficile

Cette concurrence est bien établie, bien nantis et loin devant Canoo. Sur le marché américain, il est juste de dire que Tesla (NASDAQ :TSLA) domine et les constructeurs automobiles traditionnels se taillent rapidement une part du gâteau des parts de marché. Tesla représentait 79% des immatriculations de véhicules électriques aux États-Unis en 2020 selon Experian. Il faudra des années aux prétendants au trône pour éroder sa position. Canoo ne figure nulle part dans cette conversation.

Plus récemment, le marché a vu les constructeurs automobiles traditionnels mettre rapidement sur le marché d’importants modèles de véhicules électriques. Ford (NYSE :F) Le F-150 est le vendeur numéro un aux États-Unis depuis 39 années consécutives. Sa variante F-150 Lightning EV a été extrêmement bien accueillie, accumulant des réservations massives.

General Motors (NYSE :DG) Le Hummer électrique devrait également faire ses débuts à l’automne (1). Cela signifie que Canoo aura deux entreprises bien nantis avec des véhicules électriques attrayants pour le marché de masse. La vérité est que Canoo est loin d’être en mesure de produire un véhicule, mais dans le cas où il en était capable, il ferait face à une concurrence apparemment insurmontable.

De plus, les investisseurs ne vont pas s’accumuler dans le stock de GOEV sur la promesse de ses futurs véhicules. Ils sont beaucoup plus susceptibles de considérer les fabricants chinois de véhicules électriques comme NIO (NYSE :NIO), XPeng (NYSE :XPEV) et BYD (OTCMKTS :BYDDY) qui produisent des véhicules et offrent des retours.

Il n’y a actuellement aucune raison d’investir dans l’action GOEV, et il n’y en aura pas tant qu’elle ne produira pas de revenus. En fait, une fois qu’il commence à produire des revenus, il peut simplement être tellement en retard qu’il n’a plus de sens. Dans tous les cas, restez à l’écart.

