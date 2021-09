‘Can’t Get Enough’: l’album durement gagné de Barry White triomphe

L’industrie de la musique regorge d’histoires d’artistes qui ont mis une décennie ou plus à devenir des sensations du jour au lendemain. Barry White travaillait dans son métier depuis son adolescence au tournant des années 1960. Il gagnait sa vie en tant qu’homme A&R, joueur de session et auteur-compositeur, mais ce n’est qu’au tournant de la décennie suivante que sa carrière de producteur a commencé à s’accélérer.

Puis il a commencé à faire des disques sous son propre nom, et le monde l’a découvert. Le 7 septembre 1974, White est entré dans le palmarès des albums pop américains avec Can’t Get Enough – et l’Amérique ne le pouvait pas. Le 26 octobre, il était n°1.

La percée de White en tant que producteur s’est produite en 1972 avec la découverte de son groupe de filles Love Unlimited, qui a frappé les charts avec sa chanson “Walking In The Rain With The One I Love”. Son premier album, I’ve Got So Much To Give, était un R&B n°1 en 1973, tout comme son single « I’m Gonna Love You Just A Little More Baby », qui a également atteint le Top 3 pop.

L’album de suivi de la même année, Stone Gon’, était un autre sommet des charts soul. Le vétéran de l’âme était, pour inventer une phrase, White hot. En septembre 1974, “Je ne peux pas en avoir assez de ton amour, bébé” est devenu un pop n°1 en Amérique, et le public ne pouvait vraiment pas en avoir assez de Barry White. L’album parent, juste appelé Can’t Get Enough, était un autre coup de maître multitâche, avec Barry en tant que chanteur, écrivain, producteur et arrangeur.

Blanc chaud dans la soul et la pop

“Can’t Get Enough Of Your Love, Babe” est allé au n ° 8 au Royaume-Uni, où son public est devenu si énorme que le prochain single de l’album, “You’re The First, The Last, My Everything”, est allé jusqu’au n°1. De retour aux États-Unis, l’album est entré dans le classement au n ° 76, alors que le 461 Ocean Boulevard d’Eric Clapton continuait au sommet.

Fin octobre, le LP de White était lui-même en tête des best-sellers. Il a été soutenu par le single en tête des charts et par des critiques positives qui comprenaient un avis Billboard le décrivant comme “peut-être son effort le plus ambitieux et certainement le plus bien fait à ce jour”.

Comme Quincy Jones a déclaré en 2009, « Barry était l’une des âmes les plus douces que j’aie jamais rencontrées. Il savait comment révéler sa chaleur de romance et chasser une femme de son esprit. »

