Cantlay arrache le tournoi des 15 millions à Rahm

L’Américain Patrick Cantlay n’a pas remporté de ‘major’ au East Lake Golf Club d’Atlanta, mais le prix, les 15 millions de dollars qui vont au compte courant du champion de la finale de la FedEx Cup, parle de lui-même. Jon Rahm s’est battu pour la victoire dans le Tour Championship jusqu’au dernier coup, mais Cantlay, 29 ans, a imposé son pouls et son sang-froid en réalisant un tournoi exceptionnel contre le numéro un mondial.

Une carte de 69 coups a suffi, un sous la normale pour le peloton, pour sauver l’avantage face à l’Espagnol, qui avait commencé la dernière journée à deux coups du leader et l’a terminé à un, maudissant sa malchance dans plusieurs putts comme celui de le trou 18, un par 5 dans lequel il chassait un aigle avec lequel il aurait envoyé la résolution du tournoi aux playoffs. Mais l’aigle s’est enfui et le birdie n’a pas suffi. Rahm a terminé avec 68, comme samedi, coupant deux coups au pair du terrain et signant une carte qui vaut un chèque de «seulement» cinq millions, une autre bonne pincée pour le deuxième classé.

Patrick Cantlay a sauvé sa victoire avec un birdie sur le dernier trou

.

Cantlay et Rahm avaient commencé la dernière journée avec une solide avance sur les autres. Justin Thomas a commencé trois coups derrière Rahm et cinq derrière le leader, et encore plus loin derrière Kevin Na, sept derrière un Cantlay plus irrégulier mais peut-être aussi plus brillant que Rahm dans les 18 derniers trous. L’Américain est venu laisser trois derrière Rahm après un birdie sur le trou 2, mais c’était son plus gros avantage toute la journée car il a alterné les hits (trois autres birdies) avec jusqu’à trois bogeys, bien qu’au moment de vérité il n’ait pas tremblé le pouls , sauvant une situation compromise en 15, où il a échappé de justesse à l’eau, et signant un dernier birdie en 16 qui a fini par valoir de l’or.

A ses côtés, Rahm était très solide, sans hauts et bas, mais aussi sans l’étincelle nécessaire pour faire de longs putts. Sa carte était d’une régularité quasi scientifique : pas un seul bogey, seulement un birdie sur le par 4 du trou 5, et les autres paires. De quoi éloigner Kevin Na, troisième au final à quatre coups de Barrika, mais pas pour arracher le super check de Cantlay