Cantlay bat DeChambeau en bris d’égalité; Garcia était sixième; Rahm, neuvième

L’Américain Patrick Cantlay a joué dans un marathon éliminatoire de six trous car sur le green du 18 il a réalisé le birdie qui lui a permis battre son compatriote Bryson DeChambeau et se proclame le nouveau champion du tournoi BMW Championship sur le PGA Tour.

En fin de parcours et sur six trous dynamiques en séries éliminatoires, Cantlay a mis fin à une bataille épique avec DeChambeau lors d’un birdie avec un putt d’environ six mètres au 18e trou.

DeChambeau a raté un putt de huit pieds pour 59 vendredi et a raté quatre putts de birdie pour gagner en temps réglementaire et en séries éliminatoires dimanche.

Et puis il a raté le putt le plus important de la semaine d’un peu plus de trois mètres qui lui aurait permis de prolonger le bris d’égalité.

Cantlay a effectué des putts consécutifs de huit pieds pour le par et le bogey, respectivement, et d’un peu plus de six mètres pour le birdie dans les trois derniers trous du règlement qui lui ont donné un record de 66 (-6), le dernier le dernier à forcer un bris d’égalité à Caves Valley lors de la première apparition de Baltimore sur le PGA Tour en près de 60 ans.

Cantlay a réussi des putts de moins de six pieds et d’un peu plus de six pieds au 18e trou des séries éliminatoires.

Ce dernier lui a offert la victoire, sa troisième de la saison en tête du PGA Tour et cinquième au général.

“Mais je suppose qu’ils avaient tous la même importance”, a déclaré Cantlay. « J’avais besoin d’eux tous.

Non seulement cela l’a amené au sommet du classement de la FedEx Cup, mais cette victoire a donné à Cantlay la sixième et dernière place automatique dans l’équipe des États-Unis pour la Ryder Cup.

Cantlay commence maintenant le Tour Championship avec un avantage de deux coups basé sur sa position alors que la course pour le prix de 15 millions de dollars se termine.

DeChambeau a également clôturé à 66 (-6). Ils ont terminé 27 sous, 261. Personne n’a jamais affiché 261 sur le PGA Tour et ils n’ont pas remporté le trophée.

Le Sud-Coréen Sungjae Im a réussi un birdie à ses deux derniers trous pour un 67 (-5) qui lui a permis de terminer le tournoi à la troisième place avec un cumulatif de 265 (-23), quatre coups de plus que le champion et vice-champion.

Tandis que l’Irlandais du Nord Rory McIlroy, qui a joué son meilleur golf jusqu’à présent cette saison, a délivré une carte signée de 67 pour (266, -22) et a terminé quatrième.

Le Sud-Africain Erik van Rooyen a brillé avec un record de 65 coups (-7) et en a accumulé 267 (-21) en tant que cinquième du classement.

L’Espagnol Sergio García, qui a été régulier tout au long du tournoi, a réalisé un record final de 69 (-3) pour atteindre 268 (-20) qui lui a permis de partager la sixième place avec l’Américain et ancien numéro un mondial Dustin Johnson.

Son compatriote Sam Burns avec un cumulatif de 269 (-19) a atteint la huitième place.

Alors que l’Espagnol Jon Rahm, qui avait été leader au premier tour, a finalement livré une carte signature de 70 (-2) et cumulé de 270 (-18) qui lui ont laissé partager la neuvième place avec le Mexicain Abraham Ancer (71 , -1) et le Norvégien Alex Noren (66, -6).

Le reste de la participation des joueurs latino-américains a laissé le Chilien Joaquín Niemann et le Colombien Sebastián Muñoz avec un cumulatif de 276 coups (-12) pour partager la vingt-neuvième place avec les huit autres golfeurs.

Niemann a terminé le quatrième tour avec un record de 66 (-6), sa meilleure performance du tournoi, tandis que Muñoz a réalisé 69 (-3).

Le Vénézuélien Jhonattan Vegas a terminé le quatrième tour avec une fiche de 67 (-5), son meilleur du tournoi, qui lui a permis d’accumuler 278 coups (-10) et de partager la 38e position avec sept autres joueurs.

L’Argentin Emiliano Grillo a également réalisé son meilleur record du tournoi avec 66 coups (-6) qui lui ont donné un total de 279 (-9) pour terminer à la 46e place qu’il partageait avec le Japonais Hideki Matsuyama.

Alors que le Mexicain Carlos Ortiz était le joueur latino-américain le moins bien classé en délivrant une carte signée de 70 (-2) et en accumulant 287 coups (-1) qui l’ont relégué à la 66e place, la dernière du classement qu’il partageait avec d’autres golfeurs.