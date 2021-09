Cantlay nommé joueur de l’année du PGA Tour devant Rahm

in

15/09/2021 à 12:01 CEST

L’Américain Patrick Cantlay, vainqueur de la FedEx Cup, a été élu joueur de l’année sur le PGA Tour devant l’Espagnol Jon Rahm et les américains Bryson DeChambeau, Harris anglais et Collin Morikawa.

Cette fois Cantlay Il n’a pas eu à faire un de ses coups « magiques » pour dépasser la « classe » de ceux de Rahm, le numéro un mondial, car il a reçu le vote de tous ses coéquipiers sur le circuit pour remporter le prix Jack Nicklaus au meilleur de l’année.

Le triomphe de Cantlay C’était en partie dû au fait d’avoir terminé la saison en tant que champion du FedEx Cup Tour Championship, qui au final serait celui qui déséquilibrerait la balance en sa faveur.

Sa solide année s’est consolidée au cours des deux dernières semaines de la saison lorsque Cantlay a remporté une éliminatoire de six trous dans le championnat BMW contre son compatriote Bryson De Chambeau puis a remporté la FedEx Cup avec une victoire en un coup sur Rahm.

L’Espagnol a été meilleur dans ce tournoi final du circuit, mais les quatre coups d’avantage sur le Basque avec lequel il est arrivé Cantlay en prime pour être le leader de la FedEx Cup, ils ont fait la différence.

“Le fait que mes collègues joueurs du PGA Tour aient voté pour cela, je pense que cela signifie beaucoup pour moi”, a-t-il déclaré. Cantlay. “Ce n’était pas quelque chose qui faisait partie de mes objectifs au milieu de l’année, mais ensuite j’ai très bien fini et j’ai joué un excellent golf jusqu’à la fin”, a-t-il déclaré.

Vraisemblablement, c’était une course serrée sur Rahm, le numéro un mondial qui a également remporté le titre monétaire du PGA Tour et le trophée Vardon pour le score moyen le plus bas.

Le PGA Tour, cependant, ne révèle pas le vote final ni même le nombre de joueurs qui ont voté, voulant que l’accent soit davantage mis sur qui a gagné que sur qui n’a pas fait.

Cantlay il a remporté quatre victoires la saison dernière, deux fois plus que n’importe quel autre professionnel, et a fini par remporter la FedEx Cup et son prix de 15 millions de dollars.

L’une de ces victoires a été le Mémorial, où Rahm il a égalé le record du tournoi de 54 trous et avait une avance de six coups lorsqu’il a été informé qu’il avait été testé positif pour Covid-19 et a été contraint de se retirer.

Sans Rahm, Cantlay C’est lui qui a fini par remporter le tournoi après avoir battu son compatriote Collin Morikawa dans un bris d’égalité.

Un autre titre était le Tour Championship, où Cantlay Il a commencé à (-10) avec une avance de deux coups en raison de son statut de tête de série no 1 au classement de la FedEx Cup. Rahm il a débuté le tournoi avec quatre impacts de retard (-6) et a terminé un derrière l’Américain.

L’autre victoire de Cantlay a affronté un parcours difficile au championnat Zozo, où il a terminé avec un 65 au Sherwood Country Club pour battre Rahm et l’Américain Justin Thomas.

Le championnat BMW a été aussi mémorable que n’importe quel autre, notamment en raison de tant de putts décisifs qui Cantlay il a fait les huit derniers trous, dont six en séries éliminatoires à Caves Valley.

Elle est sortie avec le surnom de “Patty Ice” cette semaine-là, et elle semble être restée coincée.

“Évidemment, à l’avenir, je garderai beaucoup de ces expériences et souvenirs que j’ai eus des deux dernières semaines, car je pense que profiter de ces victoires est vraiment important”, a-t-il admis. Cantlay, 29 ans, qui participera à la prochaine Ryder Cup, ainsi que Rahm (26), qui est devenu le premier joueur à réussir un birdie sur les deux derniers trous pour remporter l’US Open d’un coup, et a terminé dans le top 10 dans les trois autres grands.

En raison du secret du choix, il est difficile de savoir quel poids les joueurs ont accordé au total des victoires, à la nature des victoires, aux statistiques générales ou à la FedEx Cup.

Il y a deux ans, l’Irlandais du Nord Rory McIloy a remporté le prix Jack Nicklaus avec trois victoires, dont le Players Championship et la FedEx Cup.

Il avait l’Américain comme grand rival Brooks koepka, dont les trois victoires comprenaient une “majeure” (Championnat PGA) et un Championnat du monde. Il a également terminé deuxième dans deux autres tournois majeurs et à égalité pour la quatrième place dans l’autre.

Dans le groupe des candidats cette année figuraient également Morikawa, le champion du British Open ; DeChambeau, dont les deux victoires dans cette “super saison” incluent l’US Open en septembre dernier, et le double vainqueur Harris English.

Pendant, Rahm a remporté le prix PGA of America du joueur de l’année. C’est basé sur des points, avec une valeur triple pour gagner un gros.