Canular racial de Tiki Torch : le coup du Lincoln Project Virginia critiqué par les journalistes

Un groupe de manifestants avec des torches tiki se tient sur un trottoir alors que le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie Glenn Youngkin arrive dans son bus pour un événement de campagne à Charlottesville, en Virginie, le 29 octobre 2021.

(Jonathan Ernst/.)

L’organisation anti-Trump The Lincoln Project a fait l’objet d’intenses critiques après avoir coordonné un canular de soutien de prétendus nationalistes blancs au leader républicain de Virginie Glenn Youngkin.

Lors de l’incident viral, un groupe portant des pantalons kaki, des casquettes de baseball et des torches tiki s’est aligné devant un bus de campagne Youngkin pour déclarer son soutien au candidat d’une manière qui était vraisemblablement censée imiter le nationaliste blanc « Unite the Right » rassemblement à Charlottesville, Virginie en 2017.

« Nous sommes tous favorables à Glenn », ont proclamé les militants.

Après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles le coup avait été lancé par les adversaires politiques de Youngkin, le Lincoln Project a revendiqué la responsabilité. Il a été révélé plus tard que les manifestants étaient payés par l’organisation à but non lucratif pour se positionner comme des suprémacistes blancs affiliés à Youngkin dans le cadre d’une campagne de désinformation contre lui.

«Le Lincoln Project a diffusé des publicités soulignant la haine déclenchée à Charlottesville ainsi que l’échec continu de Glenn Youngkin à dénoncer les« gens très bien des deux côtés » de Donald Trump. Nous continuerons à dessiner ce contraste dans les vidéos diffusées, sur nos plateformes de médias sociaux et lors des rassemblements Youngkin », a écrit le Lincoln Project dans un communiqué de presse. « La manifestation d’aujourd’hui était notre façon de rappeler aux Virginiens ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans, l’adhésion du parti républicain à ces valeurs et l’échec de Glenn Youngkin à le condamner. »

Les journalistes ont éclaté d’indignation, qualifiant d’hypocrite le fait que les plateformes de médias grand public et sociaux protégeraient le projet Lincoln de toute responsabilité alors que leurs tactiques seraient probablement annulées si elles étaient orchestrées par un groupe conservateur contre l’adversaire démocrate.

« Je ne pense pas qu’il soit impossible que le Lincoln Project soit blâmé, car ils n’ont aucune honte et leur réputation ne peut vraiment pas empirer », a tweeté le rédacteur en chef de Washington Free Beacon, Brent Scher.

« Inutile de dire que les groupes de droite qui ont perpétré une fraude comme celle-ci – obligeant des personnalités des médias et des agents de campagne à passer toute la journée à inonder Twitter de mensonges purement racistes – seraient instantanément bannis des réseaux sociaux », a tweeté le journaliste de Substack Glenn Greenwald.

Les législateurs républicains ont également critiqué l’épisode, suggérant que les démocrates de Virginie recourent à des mesures désespérées avant les élections au poste de gouverneur du 2 novembre qui semblent avoir récemment tourné en faveur de Youngkin. Un récent sondage Fox News le prévoyait 8 points d’avance sur McAuliffe.

« C’est dégoûtant », a écrit le sénateur républicain Ted Cruz (Texas) sur Twitter.

« De combien de preuves supplémentaires avons-nous besoin que le Lincoln Project n’est rien d’autre qu’un tas de hacks dérangés ? », a tweeté vendredi le représentant républicain Dan Crenshaw (Texas).

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.