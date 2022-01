Caoimhin Kelleher devrait « enfoncer la porte de Jurgen Klopp » au sujet du transfert alors que Shay Given met en garde la star de Liverpool contre ses ambitions

L’ancien gardien de but de la République d’Irlande, Shay Given, a conseillé à Caoimhin Kelleher de Liverpool de demander un prêt de Liverpool.

Kelleher est actuellement le gardien de deuxième choix des Reds et occupe le même poste avec l’équipe nationale irlandaise.

Kelleher approche d’un carrefour dans sa carrière

Le gardien de 23 ans a joué six fois pour les Reds dans toutes les compétitions cette saison.

Deux de ces apparitions ont eu lieu la semaine dernière, remplaçant Alisson Becker lors de leur 2-2 contre Chelsea et leur victoire en FA Cup contre Shrewsbury.

Mais lorsque le gardien brésilien reviendra en forme, les chances de Kelleher en équipe première à Anfield seront à nouveau limitées.

Et Given pense qu’un prêt lui donnerait l’opportunité parfaite de devenir un meilleur joueur et capable de se battre pour le maillot n°1 pour le club et le pays.

Kelleher a bien fait contre Chelsea pour Liverpool

« Il a 23 ans, j’essaie de me ramener à mon âge et je ne sais pas combien de matchs j’aurais joué, mais je pense qu’il n’a joué que dix ou 11 matchs », a-t-il déclaré à Premier. Sport.

« Ce n’est plus un enfant, 23 ans est un âge où je pense qu’il devrait jouer régulièrement au football en équipe première.

« Le plus gros problème qu’il a, c’est qu’Alisson est devant lui. Alisson est dans la fleur de l’âge et pourrait l’être pour les cinq ou six prochaines années.

« Est-ce que Kelleher est assis là et est heureux en tant que numéro deux ? Ils ont Adrian qui peut s’asseoir sur le banc et soutenir Alisson.

Kelleher doit agir maintenant ou risquer d’entraver son propre développement

«Pour moi, c’est tellement important de jouer à des jeux. Il s’y entraîne depuis quelques années et a signé un nouveau contrat de cinq ans l’été dernier, il fait donc partie de la pérennité du club.

«Même du point de vue de Liverpool, ils doivent le faire jouer, lui faire vivre cette expérience, puis le ramener et le faire défier Alisson.

« Si c’était moi, je frapperais à la porte de Klopp, je le ferais vraiment. Je dirais que je dois sortir en prêt, aller jouer. Janvier est le moment idéal pour le faire, je demanderais à mon agent et à mon manager de me faire jouer à des jeux.

« Ce n’est pas seulement à Liverpool, il a [Gavin] Bazunu en Irlande aussi. Il n’a que 19 ans et a disputé 50 matchs en club, Kelleher en a joué une dizaine…

«Je pense que pour toutes les parties concernées, la meilleure chose serait d’aller en prêt. Je pense qu’il est assez bon pour jouer en équipe première, c’est un très bon gardien. Je pense qu’il veut le montrer aux gens.

