Cap taux PIT à 15% sans exonérations : Chambre PHD

« Ce sera sans tracas pour les particuliers de payer les impôts car cela réduira considérablement la paperasse et augmentera l’assiette fiscale dans l’économie », a déclaré le PHDCCI. (Image représentative)

Pour élargir l’assiette fiscale et le ratio impôts/PIB, l’organisme industriel PHDCCI a suggéré mercredi de plafonner les taux d’imposition des personnes physiques à 15 % sans exonération. Lors d’une interaction prébudgétaire avec le secrétaire au revenu Tarun Bajaj, l’organisme industriel a également suggéré que le taux d’imposition des sociétés soit réduit de moitié à 15 % pour les entreprises MPME travaillant en tant qu’entreprise individuelle/partenariat.

La réduction du taux de PIT augmentera le revenu personnel disponible des individus, qui pourraient contribuer à la consommation de ravitaillement, a déclaré la Chambre. Actuellement, le taux de l’IRP varie de 5% à 30% selon les tranches de revenus (avec ou sans exonérations).

« Ce sera sans tracas pour les particuliers de payer les impôts car cela réduira considérablement la paperasse et augmentera l’assiette fiscale dans l’économie », a déclaré le PHDCCI. L’organisme de l’industrie a également suggéré de rationaliser les taux de la TPS en trois tranches principales de 5 %, 10 % et 15 % ainsi que quelques produits de péché dans la tranche de 28 %. Les articles de la catégorie taux de 12% devraient être réduits à 10% et les articles de la catégorie taux de 18% devraient être réduits à 15% et les articles de la catégorie 0 et 5% devraient être conservés tels quels. Il devrait y avoir un minimum d’articles dans la catégorie des biens du péché qui est évalué à 28%. Le Conseil de la TPS, dirigé par le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, prend des décisions concernant les modifications du taux de la TPS.