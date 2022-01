Capacité de 1 GW : Hero, Ohmium pour produire de l’hydrogène vert

Alors que Hero Future assumera la propriété globale des actifs, Ohmium sera responsable de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations.

Hero Future Energies et Ohmium International ont annoncé jeudi un partenariat stratégique pour construire 1 000 MW d’installations de production d’hydrogène vert en Inde, au Royaume-Uni et en Europe. Alors que Hero Future assumera la propriété globale des actifs, Ohmium sera responsable de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations. Hero Future fournira également de l’énergie renouvelable pour produire de l’hydrogène vert. Les détails financiers du rapprochement n’ont pas été divulgués.

Le développement intervient à un moment où le gouvernement envisage de proposer un programme PLI pour la mise en place de capacités de fabrication d’électrolyseurs afin d’accélérer l’adoption de l’hydrogène vert. Les électrolyseurs sont utilisés pour produire de l’hydrogène vert en utilisant de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Le 15 août de l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé la mission nationale de l’hydrogène alors que le gouvernement explore des moyens de réduire la dépendance vis-à-vis des produits importés tels que le pétrole brut et le gaz naturel.

« Il s’agit d’un partenariat tourné vers l’avenir qui correspond parfaitement à la vision de Hero Future Energies en tant que fournisseur intégré de solutions de transition énergétique », a déclaré Srivatsan Iyer, PDG mondial de Hero Future Energies, ajoutant que « cela nous permettra d’étendre notre empreinte internationale à mesure que nous pénétrons de nouveaux marchés ». Hero Future Energies fait partie du groupe Hero de la famille Munjal. Son portefeuille actuel comprend 1 700 MW de projets éoliens et solaires mis en service avec 1 500 MW supplémentaires à divers stades de mise en œuvre.

Le pays consomme actuellement environ 6 millions de tonnes d’hydrogène par an et le gouvernement cherche des moyens d’augmenter la pénétration de l’hydrogène vert domestique dans les industries qui importent autrement du gaz naturel et de l’ammoniac pour produire de l’hydrogène. Le ministère de l’Union chargé des énergies nouvelles et renouvelables a déjà diffusé le projet de document « Mission nationale pour l’énergie hydrogène » pour consultation interministérielle, visant à créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et à réduire les coûts de production d’hydrogène.

