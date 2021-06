Capacité de la batterie de l’Apple Watch Series 7 augmentée ; plus de couleurs

Un rapport taïwanais cite des sources de la chaîne d’approvisionnement en suggérant que la capacité de la batterie de l’Apple Watch Series 7 sera augmentée, ainsi que de nouvelles couleurs.

Un précédent rapport a pointé du doigt une nouvelle couleur verte, tandis que celui-ci indique les couleurs au pluriel mais ne dit pas lesquelles…

L’Apple Watch Series 7 devrait être annoncée aux côtés des iPhones de cette année. L’an dernier, l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que la montre de cette année subira «un changement de conception important dans le facteur de forme» – et la direction évidente serait une conception plus plate en ligne avec les iPhones et iPads actuels.

Jon Prosser a ensuite commandé des rendus basés sur cette idée, suggérant en outre qu’une nouvelle couleur verte serait proposée, similaire à celle des AirPods Max. De plus, nous nous attendons à des lunettes plus fines et à une prise en charge de la technologie ultra-large bande.

L’UDN de Taïwan dit qu’il y aura de nouvelles couleurs au pluriel, en plus d’une batterie de plus grande capacité.

Selon la chaîne d’approvisionnement, la nouvelle génération d’Apple Watch-Series 7 d’Apple sera dévoilée simultanément avec le nouvel iPhone en septembre. Il sera équipé d’un processeur « S7 » plus petit pour libérer plus d’espace et équiper une batterie d’une plus grande capacité. Modifiez une partie du design et ajoutez de nouvelles couleurs pour attirer les acheteurs. La personne morale est optimiste sur le fait qu’avec le lancement de la nouvelle Apple Watch, Apple devrait maintenir sa position dominante dans les appareils portables, donnant ainsi un nouvel élan à la seconde moitié des opérations de la chaîne d’approvisionnement de Hon Hai (2317), Compal et ASE.

Récemment, l’industrie a également diffusé les détails de conception de l’Apple Watch 7. Le plus accrocheur est qu’il devrait adopter le système en boîtier double face (SiP) d’ASE pour réduire la taille du processeur avec cette technologie, et l’espace libéré sera doté d’une plus grande capacité. Sur batterie, ou avec d’autres capteurs, le nouveau design permettra à l’Apple Watch 7 de conserver la taille de la génération précédente.