Capacité de vaccin biologique E Covid-19 à 75 millions par mois à partir de septembre

S’exprimant lors d’une conférence de presse du ministère de la Santé et du Bien-être familial, Paul a déclaré que Zydus Cadila pourrait demander une autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin au cours des deux prochaines semaines.

De plus en plus de fabricants de vaccins se joindront à la campagne de vaccination de l’Inde dans les mois à venir. Outre le vaccin Serum Institute of India, Bharat Biotech et Dr Reddy’s Laboratories Spoutnik V, le pays disposera bientôt de vaccins de Biological E et de Zydus Cadila pour étendre le programme. Le pays vise à vacciner une grande partie de la population pour éviter une nouvelle vague de la prochaine vague de pandémie.

VK Paul, membre (santé) du Niti Aayog, a déclaré que le fabricant de vaccins Biological E aura la capacité de fabriquer 75 millions de vaccins par mois à partir de septembre 2021. Biological E avait de bons antécédents dans la fabrication de vaccins et avait développé un vaccin indien avec le soutien financier du gouvernement indien, il a donc été décidé de verser une avance de 1 500 crores de roupies pour réserver 300 millions de doses de vaccin Covid-19, a déclaré Paul. Le vaccin de Biological E fait actuellement l’objet d’essais cliniques de phase 3 et Paul espère que les essais seront terminés à temps et que les vaccins seront bientôt disponibles.

S’exprimant lors d’une conférence de presse du ministère de la Santé et du Bien-être familial, Paul a déclaré que Zydus Cadila pourrait demander une autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin au cours des deux prochaines semaines. Cadila Helathcare demanderait une autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin ZyCoV-D, qui fait l’objet d’essais de phase 3 et dont la production commerciale devrait commencer d’ici la fin juin 2021. Pour le ZyCoV-D, la société a adopté une nouvelle approche, en utilisant le Plateforme ADN pour le développement du vaccin. Le vaccin peut être conservé entre deux et huit degrés et est plus facile à manipuler du point de vue de la chaîne du froid et de la logistique.

Selon Paul, les essais de Zydus Cadila ont également couvert les enfants et joueraient un rôle lors de l’introduction de la vaccination pour eux. Bharat Biotech mène également des essais sur les enfants pour Covaxin et il est peu probable qu’ils prennent du temps car il s’agirait d’essais d’immunogénicité, a déclaré Paul. La cohorte d’enfants entre 12 et 18 ans dans le pays serait de 13 à 14 crores, ce qui signifie que le pays aurait besoin d’environ 25 à 26 crores de doses. La vaccination des enfants ne peut commencer que lorsqu’il y a une visibilité sur la disponibilité.

Paul a déclaré que la disponibilité des vaccins dans le comté devrait être meilleure en juin 2021 par rapport à mai 2021. En termes de nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, l’Inde a administré 17,2 crores de doses et a dépassé les États-Unis qui avaient atteint 16,9 crores de doses. . Les données de la Chine ne sont pas incluses dans cet ensemble de données.

L’Inde a jusqu’à présent couvert 43% de la population de 60 ans et plus avec au moins une dose du vaccin. Près de 37 % des personnes de plus de 45 ans ont reçu la première dose du vaccin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.