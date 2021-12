Capacité réduite lors du tirage de Noël 2021 en raison de la pandémie

20/12/2021 à 10h35 CET

.

C’est la deuxième année du tirage de la loterie de Noël avec des mesures spéciales de Covid-19.

le Tirage Extraordinaire de la Loterie de Noël 2021 Il aura lieu le 22 décembre au Teatro Real de Madrid, avec une capacité réduite et à condition que l’évolution de l’incidence de la pandémie de Covid-19 le permette.

Le Comité d’experts en santé du Teatro Real, en coordination avec Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) et la Residencia de San Ildefonso de la Mairie de Madrid, a préparé un protocole de mesures de sécurité sanitaire et de prévention pour le jour de la Loterie de Noël, qui « assure le bien-être des enfants de la résidence San Ildefonso de la mairie de Madrid, des travailleurs de la loterie, des médias et du public présent ».

C’est ce qu’a annoncé ce vendredi la société d’État, qui a avancé un série de mesures, parmi lesquels il ressort que, « compte tenu de la situation de la pandémie, et toujours au détriment de l’évolution de l’incidence au 22 décembre, et du fait qu’il s’agit d’un événement de longue durée, le fréquentation d’une capacité réduite du public dans les stalles« .

En ce sens, Loterías y Apuestas del Estado a expliqué qu’« il s’agit de équilibrer la sécurité sanitaire avec l’assistance publique de manière témoignage, car leur présence apporte de la joie et de la couleur au tirage. « Le public intéressé devra faire la queue et, comme nouveauté, il se verra remettre un billet à la billetterie du Teatro Real avec son siège numéroté correspondant.

En outre, Chaque participant doit s’identifier avec sa pièce d’identité et fournir un numéro de téléphone et/ou email comme mesure de protection anti-covid, pour garantir la traçabilité des contacts lors du Tirage. Vous devez rester dans le siège attribué pendant l’événement.

SELAE a informé que la première rangée restera inoccupée, pour garantir la distance de sécurité par rapport à la scène ; et les deux suivantes seront réservées aux photographes, avec une distance suffisante entre eux, pour qu’ils puissent effectuer leur travail. A partir des rangées suivantes, un espace libre sera laissé entre un assistant et un autre, afin de maintenir une distance interpersonnelle sécuritaire.

Pour leur part, les médias accrédités seront situés dans un espace fixe pendant le tirage de Noël, afin qu’ils puissent effectuer leur travail d’information, selon la société d’État Loterías y Apuestas del Estado.

Mobilité réduite

En ce qui concerne la mobilité, il a été signalé qu’elle est limitée à tous ceux qui fréquentent le Tirage au sort de la loterie de Noël, qui doit rester en position fixe, sans se déplacer dans les locaux.

Aucune nourriture ne peut être consommée à l’intérieur de l’enceinte ; Tous les participants doivent porter un masque bien ajusté en tout temps et doivent maintenir une distance physique interpersonnelle ; et ils doivent suivre les instructions du personnel de sécurité à tout moment.

Concernant les mesures de la scène, tous les professionnels de l’organisation qui accèdent à la scène ou qui se trouvent dans l’espace de sécurité à proximité devront présenter un Test de dépistage COVID-19 avec résultat négatif pour assurer la sécurité sanitaire de tous les participants.

Comme l’année dernière, l’espace entre les tambours a été augmenté pour garantir la distance de sécurité requise. Les garçons et les filles de la Residencia de San Ildefonso de la Mairie de Madrid et le reste des participants viendront avec un masque Il est obligatoire, et seuls les garçons et filles qui chanteront le prix et les boules numérotées en seront dépourvus au moment de leur intervention, et maintiendront une distance de sécurité de 2 mètres entre leurs positions.

le 22 décembre il y aura un écran de sécurité pour les professionnels du Concours ; la table présidentielle comptera quatre membres (au lieu des cinq habituels), pour respecter la distance de sécurité ; et les garçons et les filles de la résidence San Ildefonso n’effectueront pas d’entretiens.

« Nous regrettons les inconvénients que ces mesures peuvent causer aux participants et aux médias, en particulier les citoyens qui sont laissés à l’extérieur du Théâtre royal en raison de restrictions de capacité, mais garantir la sécurité sanitaire de tous les participants dans la situation actuelle de la pandémie est une priorité pour l’organisation », a expliqué le SELAE, ajoutant que ce protocole sera soumis à l’évolution de la pandémie, et pourrait subir des modifications qui seraient signalées.