Capacité verte proche de l’objectif de l’accord de Paris, mais beaucoup de chemin à parcourir

Lors du sommet de la COP26 en novembre 2021, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé que le pays installerait 500 GW de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030. Cela était conforme au plan visant à atteindre l’objectif d’émissions « net zéro » d’ici 2070.

L’Inde est sur le point d’atteindre l’objectif de 40 % de part d’électricité verte dans la capacité installée (en vertu de l’accord de Paris de 2015, cet objectif doit être atteint d’ici 2030). Mais comme l’écart entre la capacité d’électricité verte et la production à partir de ces sources est généralement plus grand que celui des unités conventionnelles à base de combustibles fossiles, le pays a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre un niveau similaire pour la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité réelle.

Lorsque l’objectif d’avoir 40 % de capacité électrique installée à partir de sources non fossiles d’ici 2030 a été fixé dans l’accord de Paris sur le climat de 2015, la part de ces centrales dans la capacité électrique du pays n’était que de 29 %. Bien que la part des sources non émettrices dans la capacité électrique installée ait désormais atteint 38,5 %, ces centrales produisent moins de 23 % de l’électricité produite dans le pays. Lors de la signature de l’accord de Paris, environ 16 % de l’électricité provenait de ces centrales.

Si l’on exclut les grandes sources d’énergie hydroélectrique, la capacité installée des sources d’énergie renouvelable (ER) – principalement solaire et éolienne – a augmenté de 127% depuis l’exercice 2016 pour atteindre le niveau actuel de 104 giga-watt (GW). L’électricité produite par ces stations a enregistré une croissance de 94%. C’est principalement à cause de l’intermittence de la production à partir de sources renouvelables qui ne peuvent produire de l’électricité que lorsque le soleil brille et que le vent souffle.

Une capacité d’environ 50 GW RE est actuellement en cours de mise en œuvre en Inde et des projets impliquant une capacité combinée de 32 GW sont à divers stades d’appel d’offres. L’objectif de 500 GW comprendra également de nouveaux projets hydroélectriques, dont la capacité installée actuelle est de 46,5 GW. Plus de 9 GW de grands projets hydroélectriques sont actuellement en construction, et 26 GW supplémentaires devraient être ajoutés d’ici 2030.

Le gouvernement avait précédemment fixé l’objectif d’avoir 175 GW de capacité installée d’ER (hors hydro) d’ici décembre 2022. Les analystes de l’ICRA ont déclaré que cet objectif sera probablement atteint au cours de l’exercice 26. L’agence a souligné que compte tenu des projets attribués jusqu’à ce jour et du pipeline d’appels d’offres actuel, un ajout annualisé de 10 à 15 GW de capacité RE peut être attendu jusqu’à FY25, ce qui portera la base totale d’énergie verte à 160 GW d’ici là. Par conséquent, pour atteindre les objectifs de 2030, les ajouts de capacité annualisés au cours des exercices 26 à 30 doivent être d’environ 50 à 60 GW, ce qui est 5 à 6 fois supérieur au taux d’installations solaires et éoliennes enregistré au cours d’une année normale.

Selon les données du gouvernement, la production d’électricité en avril-décembre de 1 113 milliards d’unités (BU) dénote une croissance annuelle de 9,3%, et la plupart de la demande a été satisfaite par les centrales électriques au charbon du pays qui ont généré 759,9 BU, 12,8% de plus qu’à la même période l’an dernier. En raison de la croissance annuelle de 15 % de la base d’EnR du pays, la production d’électricité à partir de ces sources a augmenté de 14,3 % à 128 BU.

Le charbon est le pilier du mix énergétique de l’Inde et le restera pendant encore quelques décennies, même si sa part dans le mix plongera nettement avec les énergies renouvelables et les combustibles bénins comme l’hydrogène qui devraient progresser rapidement. D’après l’analyse de la Central Electricity Authority (CEA), la capacité de production d’électricité à base de charbon devrait passer du niveau actuel de 54 % de la capacité de production totale de l’Inde à 33 % d’ici l’exercice 30. Actuellement, la capacité totale de production d’électricité installée dans le pays est de 392 GW, dont 209 GW pour les unités à charbon. D’ici l’exercice 30, le CEA prévoit que sur la capacité totale installée de 795 GW, 266 GW seront à base de charbon.

