Capacités, compétences et date de sortie de League of Legends Vex

League of Legends a partagé une bande-annonce pour leur nouveau champion Vex et il montre certaines de ses compétences et capacités avant sa date de sortie.

Il y a beaucoup de grands champions dans LoL et Riot Games qui nous ont récemment offert l’assassin hunky, Akshan. Et, avant l’arrivée de l’homme avec la meilleure combinaison de cheveux et de barbe au monde, on nous a donné une poupée nommée Gwen avec des ciseaux assez énormes.

Alors que Gwen et Akshan ont tous deux été d’excellents ajouts à la liste stellaire du jeu, les choses sont sur le point de devenir plus sombres avec le nouveau félin du jeu.

Ligue des Légendes | Vex: La bande-annonce du champion Gloomist

Capacités de League of Legends Vex

Les capacités et les compétences de Vex the Gloomist dans League of Legends ont été dévoilées dans la nouvelle bande-annonce de Riot Games.

Ressemblant à un emo avec son sweat à capuche, ses couleurs sombres et son attitude déprimée, la bande-annonce la montre en train d’annihiler complètement Zoey pour l’avoir qualifiée de “laide, mais d’une manière mignonne”. Elle passe ensuite le reste de sa journée à déplorer les gens et à tuer tous ceux qui sont colorés et joyeux.

Après la sortie de cette bande-annonce, Reddit a prédit que ses capacités et compétences incluent Q en tant que cône AoE qui inflige plus de dégâts au centre. W est estimé comme le Gloomist se guérissant et endommageant les ennemis proches, pendant ce temps, E pourrait invoquer un cercle AoE qui explose et craint tous les ennemis piégés.

Le cercle AoE est vu à plusieurs reprises dans la bande-annonce, et les fans ont jailli de ses animations d’ombres. Bien que son moveet n’ait pas été entièrement détaillé au moment de la rédaction, elle a été retardée car Riot Games a déclaré qu’elle était initialement trop puissante.

Nous mettrons à jour cet article lorsque son arsenal de pouvoirs aura été téléchargé.

Quand est-ce que Vex sort dans League of Legends ?

La date de sortie de Vex dans League of Legends est le 22 ou 23 septembre pour le patch 11.19.

Cependant, vous pourrez jouer comme elle avant cette date via PBE dans le patch 11.18 prévu pour le 8 ou le 9 septembre. Ces dates sont une gracieuseté du calendrier des correctifs LoL de Riot Games pour 2021.

Bien qu’elle soit de mauvaise humeur et irritable, les fans ont réagi positivement à son design et à ses attaques. Sa camarade fantôme est un bon ajout, mais certains membres de la communauté craignent manifestement qu’elle soit trop puissante.

Peaux

Sa peau de base comprend un sweat à capuche sombre et ample que ses oreilles traversent. Elle a aussi les cheveux verts, les yeux roses et une haine douce pour tout.

Une autre peau est taquinée à la fin de la bande-annonce et elle est beaucoup plus lumineuse. Plutôt que l’emo déprimant trouvé au fond de la classe avec leur tête cachée par un sweat à capuche, sa tenue alternative la voit bercer des cheveux bleus et roses vifs avec de l’or sur la tête, des vêtements et des chaussures.

