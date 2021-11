Capacités de cendres et quand elle sortira

Les capacités d’Ash dans Apex Legends ont été révélées et la bonne nouvelle est qu’elle devrait sortir pour la saison 11 très bientôt.

Il y a beaucoup à anticiper avec le prochain Escape car il y aura un nouveau Battle Pass plus la réinitialisation des rangs. Non seulement cela, mais il y a aussi une nouvelle carte qui contient des araignées venimeuses et des plages de sable.

Les fans mettront également la main sur une nouvelle arme, mais – bien sûr – tout le monde est très enthousiasmé par les débuts d’un boss de Titanfall 2.

Apex Légendes | Bande-annonce de l’événement Monsters Within

BridTV

5581

Apex Légendes | Bande-annonce de l’événement Monsters Within

877906

877906

centre

13872

Apex Legends Ash capacités

Les capacités officielles de Ash dans Apex Legends sont les suivantes :

Marqué pour la mort (Passif):

La carte d’Ash montre l’emplacement des boîtes de mort récentes. Elle reçoit une invite spéciale sur une boîte de mort, utilisez-la pour marquer les attaquants survivants (une fois par boîte).

Arc Snare (Tactique):

Lancez un piège tournant qui endommage et attache le premier ennemi qui s’approche trop près.

Brèche de phase (ultime):

Déchirez un portail à sens unique vers un emplacement ciblé. Ce portail reste ouvert pendant une courte période, pendant laquelle tout le monde peut l’utiliser.

Toutes ces capacités et compétences viennent du profil de personnage d’EA.

Qui est-elle?

Ash est une nouvelle légende de la saison 11 que les joueurs de Titanfall 2 reconnaissent comme l’un des patrons du jeu.

EA a mis en ligne une bande-annonce qui raconte l’histoire du Dr Reid. En outre, IGN a également partagé une vidéo détaillée sur ses traditions.

Bref, en tant qu’humaine, elle était médecin et faisait partie de l’équipe Horizon. Elle aidait Horizon à résoudre la crise énergétique dans les Terres Lointaines grâce à Branthium, mais elle les a trahis pour un groupe de mercenaires et a finalement été grièvement blessée.

Aux portes de la mort, le seul moyen de la sauver était que l’IMC télécharge son cerveau et la transforme en Simularcrum. Le processus a été très douloureux et seul son esprit a été sauvé.

Après avoir été détruite dans Titanfall 2 par Jack Cooper, Blisk a finalement trouvé et jeté la tête dans une faille menant à une autre dimension de King’s Canyon. Les joueurs d’Apex Legends l’ont ensuite restauré dans Broken Ghost Quest pour la saison 5.

Enfin, Ash a de nouveau été jeté à la poubelle mais cette fois par Hammond. Pathfinder a découvert son cadavre robotique, l’a hébergée, puis Blisk lui a offert une place dans les jeux Apex après avoir découvert où elle se trouvait.

L’une des parties les plus intéressantes de sa tradition est qu’elle a un vieil ami à Mary Somers alias Horizon. Ash est celui qui a trahi Horizon dans la bande-annonce inspirée d’Interstellar, et Horizon essaiera apparemment d’aider Ash à reprendre le contrôle de ses souvenirs ainsi que du Simularcrum.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Rencontrez Ash, l’assassin simulacre et surveillant des arènes qui est prêt à traverser la compétition et à les remettre à leur place ⚔️ pic.twitter.com/OsS6xdtxWl – Apex Legends (@PlayApex) 28 octobre 2021

Quand Ash sort-il dans Apex Legends ?

La date de sortie d’Ash dans Apex Legends est le 2 novembre.

Elle sera disponible dès le premier jour du nouveau chapitre d’EA et Respawn Entertainment. Son design est incroyable et il sera intéressant de voir comment l’histoire se déroule avec le Dr Leigh essayant de reprendre le contrôle d’elle-même dans le corps robotique.

Outre la nouvelle légende et la nouvelle carte, il y aura également une nouvelle arme nommée CAR SMG. Consultez le site Web d’EA pour plus d’informations.

APPEL DU DEVOIR: Date de sortie de l’accès anticipé de Vanguard pour la nouvelle carte Warzone

Dans d’autres nouvelles, le bonus de précommande CoD Vanguard et la date d’accès anticipé pour la carte Warzone