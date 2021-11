Capacités indo-pacifiques améliorées avec les destroyers de classe INS Visakhapatnam (projet 15B)

Les destroyers lance-missiles sont déployés pour diverses responsabilités telles que les fonctions d’escorte avec le groupe aéronaval afin de protéger la flotte navale contre toute menace aérienne, de surface et sous-marine. (Crédit d’images : marine indienne)

Par Milind Kulshreshtha,

Au cours du week-end, la marine indienne a reçu le premier de son navire de guerre de classe Destroyer de génération moderne, baptisé INS Visakhapatnam, dans le cadre du projet-15B (P-15B). Le destroyer furtif mesure 163 m de long, avec un déplacement de 7 400 tonnes et peut atteindre une vitesse de 30 nœuds en utilisant le système de propulsion à quatre turbines à gaz. Les navires de guerre P-15B ont été conçus par l’agence de design de la marine indienne et la construction réalisée par le chantier naval Mazagon Dock Limited (MDL). En 2011, la marine indienne a signé ce contrat pour la construction indigène de quatre destroyers de nouvelle génération dans le cadre du projet P-15B et la quille du navire a été posée en 2013 sous le code Y12704.

Destroyers de la marine indienne

Dans la terminologie navale traditionnelle, une distinction claire existe entre les frégates (comme l’INS Talwar ou le Shivalik) et la classe de navires de guerre des destroyers lance-missiles (par exemple l’INS Mumbai). Ici, par le rôle naval et le tonnage des navires de guerre, les destroyers ne viennent qu’à côté d’un porte-avions (INS Vikramaditya) en termes de portée et d’endurance. Les navires de guerre de classe destroyer comme l’INS Visakhapatnam joueront un rôle crucial en tant que combattant de surface principal pour toutes les opérations aériennes, de surface et ASW. Ces navires de guerre sont très capables de chasser et de tuer les sous-marins ennemis dans des eaux plus éloignées des côtes indiennes.

Les destroyers ont toujours été le pilier de la marine indienne et les meilleurs navires de guerre de cette catégorie ont été déployés par la marine indienne en tant que cuirassés multirôles et multimissions. Par exemple, les destroyers de la classe Rajput (Kashin) de l’ère des années 1980 jusqu’à ce jour participent aux opérations et exercices navals aux côtés d’autres marines modernes du monde. Le programme indien de construction de destroyers indiens a commencé à la fin des années 1990 avec les trois navires de guerre de la classe Delhi (classe P-15), suivi de trois destroyers de la classe Kolkata (P-15A) mis en service une décennie plus tard. Actuellement, sous le P-15B (classe Visakhapatnam), un total de quatre navires de guerre sont prévus (Visakhapatnam, Mormugao, Imphal, Surat). Cette gamme de destroyers de classe mondiale met en valeur les capacités de conception de navires de guerre et d’intégration de systèmes d’armes indigènes de la marine indienne et reflète le long et fastidieux voyage vers l’objectif d’autosuffisance entrepris par la marine.

Rôle P-15B

Les responsabilités de la marine indienne pour protéger un grand littoral de 7516 km et environ 1100 îles au large ainsi que 2,01 millions de km2 de zone économique exclusive (ZEE) ont été renforcées dans le scénario géopolitique actuel. Les destroyers comme la classe P-15B joueront un rôle important dans les grands océans de l’Indo-Pacifique, faisant de la marine indienne une force puissante.

Les destroyers lance-missiles sont déployés pour diverses responsabilités telles que les fonctions d’escorte avec le groupe aéronaval afin de protéger la flotte navale contre toute menace aérienne, de surface et sous-marine. Pour ce rôle, les navires P-15B disposent du complément de capteurs de dernière génération (radars, sonars, systèmes de guerre électronique). Les principales armes installées à bord sont les SSM (BrahMos), les MR SAM, les supports de pistolet (76 mm SRGM et AK-630 CIWS). L’ensemble sous-marin du navire comprend le HUMSA-NG de dernière génération, des sonars à réseau remorqué actif, quatre tubes lance-torpilles intégrés montés sur le pont et deux ensembles de lance-roquettes sous-marins. Une indigénisation allant jusqu’à 75% en termes non seulement de coque, mais de nombreuses armes et capteurs a été réalisée à bord.

Ces navires de guerre modernes donneront également une capacité indo-pacifique étendue à la marine indienne contre une flotte toujours croissante de sous-marins chinois. Bien que pendant les hostilités, chaque sous-marin hésite à affronter un destroyer en raison des capacités ASW avancées du navire de guerre et de sa plus grande endurance pour poursuivre la chasse au «chat et à la souris». Cependant, les sous-marins modernes deviennent de plus en plus furtifs, possèdent des sonars avancés et transportent des torpilles avec des portées beaucoup plus longues, ce qui rend la poursuite des sous-marins de plus en plus risquée pour tout navire de guerre de surface. D’un autre côté, une approche intégrée avec l’utilisation d’avions de surveillance maritime tels que les P-8I jouera un rôle essentiel dans la protection d’une cible de grande valeur contre les menaces adverses en haute mer.

Production en série de destroyers

Un destroyer lance-missiles fait principalement partie d’une plus grande opération au niveau de la flotte en tant que navire amiral ou en tant que navire de soutien dans une force opérationnelle du groupe aéronaval. Cependant, une bataille navale en tête-à-tête entre des destroyers lance-missiles n’est pas envisagée ici, mais le programme chinois de construction navale pour les destroyers lance-missiles est très avancé et perceptible. Les destroyers de la flotte chinoise peuvent être considérés comme un indicateur de leur puissance navale croissante dans la région indo-pacifique. Selon les médias, la Chine prévoit de doubler sa flotte existante de destroyers lance-missiles d’ici 2025. Récemment, en avril de cette année, la Chine a mis en service Nanning, un destroyer lance-missiles modifié de type 052D qui est le troisième de sa catégorie à entrer en service. Actuellement, 18 destroyers de type 052D sont en service avec le PLAN, tandis que le premier navire de cette classe a été mis en service en 2014, le vingt-cinquième destroyer de cette classe a été lancé l’année dernière. Le Nanning est une version améliorée du destroyer lance-missiles de 7 500 tonnes de sa catégorie et est le deuxième plus grand destroyer après les destroyers Type 055. Les destroyers de type 055 sont des navires de guerre de déplacement de 12 000 tonnes, dont deux sont déjà mis en service et six autres en construction.

Pour la marine indienne, les destroyers P-15B sont considérés comme la suite des trois navires de guerre de classe P-15A Kolkata déjà mis en service (INS Kolkata, INS Kochi et INS Chennai) afin de tirer parti d’une production en série. La quille du premier navire de guerre de la classe P-15B a été lancée en 2013 avec une conception qui visait en grande partie à maintenir la forme de coque et le système de propulsion du prédécesseur P-15 (classe Kolkata). Les armes et les capteurs installés à bord ont tenté d’être maintenus de manière similaire à la configuration possible antérieure. La construction de navires de guerre pour n’importe quelle nation reste une activité très complexe et chaque classe de navire a ses propres défis. On s’attend à ce que le prochain des navires de la classe P-15B ait un cycle de livraison plus court et résoudrait également tous les problèmes de démarrage opérationnels constatés lors de l’exploitation en mer de l’INS Visakhapatnam. Il peut être intéressant de remarquer ici qu’une approche similaire dans le programme de construction de sous-marins pour obtenir l’avantage des nombres grâce à une production en série pour un type et une classe spécifiques de sous-marins (qu’il s’agisse de l’ancien HDW ou de la classe Scorpène actuelle) n’a pas encore été atteint en raison de raisons diverses.

Intégration d’armes et de capteurs

La marine indienne a encore une fois démontré sa capacité unique à intégrer avec succès des armes et des capteurs fournis par des équipementiers diversifiés, offrant ainsi la possibilité de choisir le meilleur d’une source locale ou de n’importe où dans le monde. Il s’agit d’un aspect important, car les systèmes de navires de guerre doivent fonctionner de manière intégrée afin d’obtenir une efficacité de combat optimale. Il s’agit d’une contrainte inévitable lorsque les ressources de combat à bord du navire sont limitées en raison de l’espace, cependant, elles sont nécessaires pour fournir une capacité d’engagement supérieure contre un adversaire. Ici, les systèmes de gestion de combat (CMS-15B) dotés de capacités C4I aident à fournir une image opérationnelle commune pour un rôle offensif et défensif contre toute menace émergente dans les trois dimensions. La marine indienne a également atteint la fonctionnalité de niveau de flotte en intégrant les systèmes CMS des navires de guerre individuels via une liaison de données tactique indigène. Grâce à cette liaison de données tactique, non seulement les navires de guerre de la flotte communiquent entre eux, mais également les avions et les sous-marins opérant à proximité de la flotte. Ainsi, le commandant de la flotte à bord du navire amiral conserve le commandement et le contrôle des opérations navales en mer. Le CMS-15B installé à bord des navires de guerre de classe Visakhapatnam est un autre témoignage de l’indigénisation du système de gestion de combat et des capacités de liaison de données tactiques sous la direction technique de la R&D navale. L’Inde est l’un des rares pays à se vanter d’avoir une capacité de développement de CMS indigène.

Conclusion

Les destroyers guidés par missiles P-15B participeront à des opérations avec la marine indienne pendant la majeure partie de ce siècle. Les navires de guerre doivent subir des cycles de maintenance réguliers conformément aux pratiques d’ingénierie établies de la marine indienne pour maintenir la plate-forme en état de combat à tout moment. Une série de modifications et de mises à niveau du système devraient avoir lieu tout au long de son cycle de vie opérationnel pour garder ces navires de guerre puissants et contemporains. Les destroyers lance-missiles P-15B vont faire une grande différence dans l’Indo-Pacifique et seront la fierté de la marine indienne, en particulier lors des exercices multinationaux.

