Caparrós, meilleur entraîneur en 2021 ; Haroyan, meilleur footballeur

28/12/2021 à 21:29 CET

L’Espagnol Joaquin Caparros, sélectionneur de l’Arménie, a été élu pour la deuxième année consécutive meilleur sélectionneur de l’année dans ce pays du Caucase du Sud, tandis que le défenseur de Cadix Varazdat Haroyan il a été élu meilleur footballeur, selon un sondage de la fédération nationale de football.

Joaquín Caparros, sélectionneur de l’Arménie Depuis mars 2020, il est confortablement en tête du classement avec 90 points, dont 54 du deuxième, Dmitri Gunko, entraîneur d’Ararat-Arménie, et 45 du troisième, Vardan Bichakhchyan, entraîneur d’Ararat Erevan.

« C’est un plaisir d’être nommé pour la deuxième année consécutive comme meilleur entraîneur de l’année en Arménie. C’est une reconnaissance à tous les membres du staff technique et à nous tous qui faisons partie de la fédération arménienne », a déclaré Caparrós sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Varazdat Haroyan, a obtenu 92 voix, trente de plus que Henrikh Mkhitaryan, milieu de terrain de la Roma, et 32 ​​de plus que Edouard Spertsyan, milieu de terrain de Krasnodar.