Capcom ajoute des filtres d’écran à la version PC de Monster Hunter Rise

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Avant le lancement de Monster Hunter Rise sur Steam la semaine prochaine, Capcom a publié une nouvelle bande-annonce mettant en évidence la version PC et quelques nouvelles fonctionnalités.

Il y aura des filtres d’écran (noir et blanc, sépia, style japonais, style Warring Lands, style cinéma), un support d’affichage ultra-large, des textures haute résolution, une fréquence d’images non plafonnée et diverses autres options de personnalisation. Le jeu promet également d’être plus dynamique que jamais.

#MHRise arrive sur PC le 12 janvier avec un joli ensemble de filtres d’écran !

🔲 Noir & Blanc

📷 Sépia

à la japonaise

Style des terres en guerre

Style Cinéma (x2) Liste de souhaits/Pré-achat : https://t.co/x3RI7XJ7eH pic.twitter.com/yFb8CwkXM0 – Monster Hunter (@monsterhunter) 7 janvier 2022

Si vous envisagez de vous lancer dans la version PC du jeu lors de sa sortie, gardez à l’esprit que Capcom a déjà déclaré qu’il ne pouvait pas implémenter le jeu croisé et la sauvegarde croisée, vous devrez donc recommencer depuis le début.

Du côté positif, la version Switch du jeu recevra l’extension officielle Monster Hunter Rise: Sunbreak au printemps de cette année.

Serez-vous en double ? Commentez ci-dessous.