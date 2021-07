Capcom annonce des bénéfices records au premier trimestre, Monster Hunter Rise continue de croître

Image : Capcom

Un sentiment que nous avons partagé dans Nintendo Life Towers, et nous pensons qu’il est également partagé par un certain nombre de propriétaires de Switch, est que Capcom est sur une lancée. Au cours de cette année civile, nous avons eu Monster Hunter Rise, Histoires de chasseur de monstres 2: Ailes de la ruine, Résurrection des fantômes et des gobelins et tout récemment le brillant Les Chroniques du Grand As procureur. Un mélange de nouveaux titres, de suites, de réimaginations et de remasters qui ont tous bien fonctionné. Ajouter Village maléfique résident dans ce mélange et cela fait un an.

La société a maintenant publié ses résultats financiers du premier trimestre – oui, c’est déjà le moment – et a enregistré des ventes et des bénéfices records. Les ventes nettes et le bénéfice net ont tous deux augmenté de plus de 100 % par rapport à la période équivalente de l’année dernière, la dynamique des publications clés ayant fait avancer les résultats.

Resident Evil Village, une nouvelle version au cours du premier trimestre, a été citée comme la principale force motrice puisqu’elle a dépassé 4,5 millions d’unités. Monster Hunter Rise a également été spécifiquement mentionné, bien qu’aucun chiffre de vente mis à jour n’ait été fourni; il a été confirmé fin mai avoir dépassé les sept millions d’exemplaires expédiés. Rise continuera d’avoir des mises à jour dans les mois à venir pour attirer l’attention, confirmant récemment un joli contenu sur le thème d’Okami, et bien sûr sera également lancé sur PC l’année prochaine.

Nous aurons peut-être une mise à jour des ventes sur The Great Ace Attorney Chronicles dans les résultats du deuxième trimestre, il sera intéressant de voir comment la version acclamée par la critique se comporte sur plusieurs plates-formes.

Dites-nous ce que vous en pensez – avez-vous apprécié les jeux de Capcom cette année ?