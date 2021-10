Capcom Arcade Stadium vous permet désormais d’acheter des titres individuels pour quelques dollars

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Stade d’arcade Capcom est une application amusante sur Switch, téléchargeable gratuitement et contenant de nombreuses versions très raisonnables des classiques de l’armoire de l’entreprise. Mis à part un billet de faveur dans 1943 : La bataille de Midway et la possibilité d’acheter l’original Fantômes et gobelins, nous avons dû acheter des packs de jeux pour 14,99 $ USD ou opter pour l’option de payer 39,99 USD pour les trois packs ensemble.

Compte tenu du volume considérable de jeux, le prix n’est pas trop mauvais, mais il existe peut-être déjà plusieurs titres que nous possédons dans d’autres collections, donc une approche de sélection et de mélange a été demandée. Eh bien, Capcom semble avoir écouté, car vous pouvez désormais accéder à la page eShop du jeu et acheter chaque jeu individuellement.

Chaque titre d’arcade individuel est au prix de 1,99 USD / 1,99 € / 1,69 £, ce qui est le prix standard pour l’avenir. Il convient également de noter qu’actuellement, les packs et l’option tout-en-un sont à 20 % et 25 % de réduction pour les 12 prochains jours, pour vous inciter à acheter les packs.

Pour rappel, la liste complète des jeux est ci-dessous :

L’aube de l’arcade (1984-1988)

Vulgus (1984) Pirate Ship Higemaru (1984) 1942 (1984) Commando (1985) Section Z (1985) Trojan (1986) Legendary Wings (1986) Bionic Commando (1987) Forgotten Worlds (1988) Ghouls ‘n Ghosts (1988)

Révolution Arcade (1989-1992)

Strider (1989) Dynasty Wars (1989) Final Fight (1989) 1941: Counter Attack (1990) Mercs (1990) Mega Twins (1990) Carrier Air Wing (1990) Street Fighter II (1991) Captain Commando (1991) Varth: Operation Orage (1992)

Arcade Evolution (1992-2001)

Warriors of Fate (1992) Street Fighter II Turbo : Hyper Fighting (1992) Super Street Fighter II Turbo (1994) Armored Warriors (1994) Cyberbots : Full Metal Madness (1995) 19XX : La guerre contre le destin (1995) Battle Circuit (1997) ) Giga Wing (1999) 1944 : Le Loop Master (2000) Progear (2001)

Ce scribe est prêt à récupérer Strider pour 1,69 £; Êtes-vous tenté de plonger dans l’un de ces classiques d’arcade ?