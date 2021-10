Capcom dit qu’il est incapable d’ajouter des sauvegardes croisées et des jeux croisés à Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise: Sunbreak – à venir à l’été 2022 (Image: Capcom)

Plus tôt ce mois-ci, Capcom a mené une enquête posant une série de questions sur sa sortie incroyablement réussie de Nintendo Switch, Monster Hunter Rise – qui arrivera également sur PC en janvier de l’année prochaine.

L’une des questions qui a fait le plus de bruit concernait la possibilité d’un jeu croisé, d’une sauvegarde croisée et d’une progression croisée entre les versions Nintendo Switch et PC du jeu. Alors que c’était une idée passionnante à l’époque, Capcom a maintenant partagé une mise à jour avec la communauté via les médias sociaux.

L’éditeur et développeur de jeux vidéo japonais a apparemment « examiné » tout au long du processus de développement du jeu et a constaté qu’il n’était pas en mesure de mettre en œuvre cette fonctionnalité. Voici le message complet :

« Nous avons entendu vos demandes de Cross-Save / Cross-Play pour #MHRise & #Sunbreak, mais malheureusement, après l’avoir examiné tout au long du processus de développement, nous avons constaté que nous ne pouvions pas le mettre en œuvre cette fois. Comme toujours, nous apprécions vos commentaires et votre soutien continus. »

En d’autres termes, si vous comptiez acheter la version PC au début de l’année prochaine, vous recommencerez la chasse depuis le tout début. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Laissez un commentaire ci-dessous.