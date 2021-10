Capcom interroge les joueurs sur le jeu croisé et la sauvegarde croisée PC-Switch dans Monster Hunter Rise

in

L’une des plus grandes révélations au TGS cette année a été l’annonce de la date de sortie de la version PC de Monster Hunter Rise. Capcom a même offert un premier aperçu des visuels beaucoup plus nets du jeu sur PC dans une bande-annonce de gameplay et a annoncé qu’une démo arriverait ce mois-ci.

Mais étrangement absent de l’explosion, il n’y a eu aucune discussion sur le jeu croisé avec la version Switch ou la progression croisée entre les deux plates-formes. Capcom n’a même pas évoqué la possibilité de savoir si les joueurs Switch existants pourront transférer leur progression vers la version PC à son arrivée.

Tout cela n’est pas surprenant, bien sûr. Monster Hunter World a été lancé sur PC plusieurs mois après les consoles, et le jeu – à ce jour – n’offre ni cross-play ni cross-save. Cependant, il peut encore y avoir de l’espoir pour Rise.

Dans le cadre du TGS 2021, Capcom a publié une enquête pour les fans de Monster Hunter demandant ce qui rendrait la prochaine version PC de Rise plus désirable. Comme repéré par @Nibellion sur Twitter, l’enquête (n’est plus en direct) interroge les joueurs sur trois fonctionnalités spécifiques.

La première est la disponibilité de la démo, suivie d’une option pour le jeu croisé entre PC et Switch, et enfin une autre pour la progression croisée avec Switch.

Évidemment, cela ne confirme pas nécessairement que ces fonctionnalités sont en cours. Cela dit, les éditeurs de jeux incluent souvent certaines questions dans leurs enquêtes qui font référence à des fonctionnalités déjà en développement, plutôt qu’à celles qu’ils envisagent. Dans ces cas, les enquêtes aident les éditeurs à hiérarchiser leur marketing – il y a donc une chance que des jeux croisés et des sauvegardes croisées se produisent, car Capcom est probablement très conscient du désir des joueurs pour eux.

Monster Hunter Rise sortira le 12 janvier 2022 sur PC. La prochaine extension Sunbreak sortira cet été pour PC et Switch.