Capcom partage une œuvre d’art spéciale Ace Attorney pour célébrer son 20e anniversaire

Capcom As Avocat La série fête ses 20 ans cette année et la société a publié une œuvre d’art spéciale pour célébrer ce fait.

L’art présente des personnages de toute la série – y compris Les Chroniques du Grand As procureur, qui se déroule de nombreuses années avant les célèbres exploits de Pheonix Wright – et si vous êtes au Japon, vous pouvez acheter une toile encadrée via la boutique de Capcom.

Le premier titre Phoenix Wright est sorti sur Game Boy Advance au Japon le 12 octobre 2001, et sortira en occident sur Nintendo DS en 2005. Depuis lors, la franchise s’est étendue sur 3DS, Switch, Wii et même les smartphones – et nous avons également reçu un titre croisé avec des niveaux 5 Professeur Layton.

Image : Capcom