Jusqu’à 60% de réduction!

Rejoignant Ubisoft avec sa vente actuelle Switch eShop, Capcom a lancé son propre ensemble de réductions sur les systèmes Nintendo Switch et 3DS.

Cette nouvelle vente aux éditeurs prend jusqu’à 60% de réduction sur une gamme de jeux de premier plan, y compris des titres de séries populaires telles que Monster Hunter, Resident Evil, Devil May Cry et plus encore.

Lisez l’article complet sur nintendolife.com