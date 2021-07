Capcom travaille sur un correctif de performances pour Resident Evil Village sur PC

Le géant de l’édition japonais Capcom a un correctif en préparation qui résoudrait les problèmes de performances signalés rencontrés par Resident Evil Village.

Dans une déclaration à Eurogamer, la firme a déclaré que cette mise à jour serait disponible dans un proche avenir. Cela fait suite au lancement du titre d’horreur sur PC avec un certain nombre de problèmes de performances.

“L’équipe travaille sur un correctif pour résoudre les problèmes de performances du PC, il devrait être disponible bientôt”, a déclaré Capcom. “Nous aurons plus de détails sous peu.”

Les rapports de la marque Digital Foundry d’Eurogamer, axée sur la technologie, ont révélé que cela était probablement dû à la présence du logiciel anti-sabotage de Denuvo, qui apparemment ronge considérablement les performances du processeur. La firme a comparé la version régulière de Resident Evil Village à une version sans DRM et a vu ses performances augmenter considérablement.

La technologie de Denuvo a déjà été accusée d’avoir entravé les performances dans les jeux, comme avec le titre de Capcom Devil May Cry 5 lors de son lancement en 2019. Début 2020, la société a supprimé l’anti-sabotage Denuvo du titre d’action.

Resident Evil Village a fait ses débuts en mai avec Capcom rapportant des expéditions de plus de 4,5 millions d’exemplaires dans le monde depuis. Étant donné que le jeu s’est si bien vendu au départ, il ne serait pas surprenant de voir Capcom supprimer complètement la technologie de Denuvo du titre. La société affirme que son offre anti-falsification est destinée à protéger la période de vente initiale d’un jeu, au cours de laquelle il se vendra généralement le plus.

PCGamesInsider.biz a contacté Denuvo pour commentaires.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72355/capcom-working-on-performance-patch-for-resident-evil-village-on-pc/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));