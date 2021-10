Capcom veut faire du PC sa principale plateforme de jeux

4 octobre 2021 – 09h33

Le géant japonais de l’édition Capcom a déclaré vouloir que le PC soit sa principale plate-forme pour les jeux vidéo.

C’est selon le président et chef de l’exploitation de l’entreprise, Haruhiro Tsujimoto, qui a déclaré à Nikkei – comme traduit en anglais par Takashi Mochizuki de Bloomberg – que d’ici la fin de 2022, il souhaitait que les PC représentent 50 % de ses ventes totales de logiciels.

L’exécutif a également déclaré que la plupart de ses prochains jeux sont développés “principalement” pour PC.

Capcom a historiquement concentré son attention sur le matériel populaire dans son Japon natal, comme la console de Sony et de Nintendo. Mais ces dernières années, l’entreprise a commencé à accorder plus d’attention au PC. En 2019, Antoine Molant, directeur marketing EMEA et Royaume-Uni de Capcom, a déclaré que PC était le deuxième plus grand public de Monster Hunter World.

Entre août 2018 et mars 2019, ce titre a déplacé 4,5 millions d’unités sur PC uniquement. Resident Evil Village, qui a fait ses débuts en mai 2021, a atteint un record de franchise de 106,6 000 joueurs simultanés sur Steam uniquement après son lancement.

Nous avons longuement rencontré Molant pour discuter de la renaissance du PC de Capcom.

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

