Capcom veut que le PC soit sa principale plate-forme de jeu

Capcom est peut-être connu pour ses jeux sur console, mais l’éditeur et le développeur veulent que le PC soit sa plate-forme principale, a rapporté Nikkei vendredi et résumé en anglais par le journaliste de Bloomberg Takashi Mochizuki. Le président et directeur de l’exploitation de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, a déclaré à Nikkei que la société avait l’intention d’y parvenir bientôt.

“[Tsujimoto] dit que l’entreprise veut définir le PC comme [the] principal débouché pour son logiciel de jeu », a déclaré Mochizuki sur Twitter. « D’ici 2022 ou 2023, Capcom espère des ventes de jeux sur consoles [and] PC à être [equal]. “

Ce n’est pas une déclaration surprenante car Capcom a fait des versions simultanées entre les versions PC et console de ses jeux depuis un certain temps déjà. Un exemple récent est Resident Evil Village, qui est sorti sur PC le même jour que ses homologues sur console. De même, Monster Hunter Rise, initialement une exclusivité Nintendo Switch, arrivera sur PC l’été prochain. Cela inclut également l’extension Sunbreaker !

Découvrez la bande-annonce élégante de Monster Hunter Rise: Sunbreak ci-dessous.

De nouvelles menaces se profilent à l’horizon. #MHRise Monster Hunter Rise : #Sunbreak, une extension monstrueuse, débarque sur #NintendoSwitch et PC à l’été 2022.

https://t.co/KQr7EFZyXk pic.twitter.com/hhtL29BDq9 – Monster Hunter (@monsterhunter) 23 septembre 2021

Bien que Monster Hunter: World, le succès massif sur PC soit probablement le facteur de motivation derrière les déclarations de Tsujimoto, car le jeu s’est exceptionnellement bien vendu sur PC. De même, Resident Evil 2 a fait des gangbusters sur PC à sa sortie. Jusqu’à ce que Capcom sorte et déclare explicitement pourquoi, cependant, tout ce que nous pouvons faire est de spéculer.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

