Capcom veut savoir si vous achèteriez d’autres grands jeux Ace Attorney

Cette semaine marque la sortie de Les Chroniques du Grand As procureur sur la Nintendo Switch et plusieurs autres plateformes – nous sommes d’ailleurs de grands fans du jeu. Dans le cadre de cette version, Capcom a ouvert une enquête disponible jusqu’au 30 septembre, permettant aux fans de partager leurs réflexions sur ce jeu et la série en général.

Il y a beaucoup de questions détaillées demandant les réflexions des joueurs sur l’histoire, les personnages, les voix, les animations, la résolution d’image et plus encore. Il existe également des sections sur votre série de jeux vidéo préférée, des parties où vous pouvez partager vos réflexions sur la série Ace Attorney sous forme écrite et des questions vous demandant si vous achèteriez un nouveau jeu Great Ace Attorney s’il était publié à l’avenir.

Si vous parvenez à le terminer, vous serez récompensé par un fond d’écran thématique gratuit pour votre ordinateur et votre appareil mobile. Voici ce que nous avions à dire sur la dernière version de Capcom dans notre revue :

“The Great Ace Attorney Chronicles est deux jeux brillants pour le prix d’un, et il nous donne non seulement plus de ce que nous aimons, mais nous donne quelque chose qui est visuellement, narrativement et historiquement plus profond que jamais. Il y a un peu d’un courbe d’apprentissage que vous devrez maîtriser pour rencontrer le jeu là où il se trouve, mais honnêtement, nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure version du jeu que nous recherchions depuis des années.”

Alors, que pensez-vous de Great Ace Attorney Chronicles ? Souhaitez-vous voir plus de jeux basés sur cette série sortir? Dites-nous ci-dessous.