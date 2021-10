Le vendredi PBS NewsHour, ils ont déploré la course serrée pour le gouverneur de Virginie dans leur rafle hebdomadaire, et le chroniqueur du Washington Post et animateur de MSNBC Jonathan Capehart a craché que le «grief blanc» était à blâmer et que «la blancheur est une sacrée drogue».

Anchor Amna Nawaz ressemblait à AP, que « les démocrates n’ont pas perdu une course à l’échelle de l’État depuis 2009 dans le Commonwealth. Pourquoi est-ce aussi serré qu’il l’est ? Elle a joué un extrait sonore de Barack Obama vantant le démocrate Terry McAuliffe, mais a laissé de côté la partie où il a laissé entendre que les inquiétudes concernant deux agressions sexuelles commises par un adolescent dans des lycées du nord de la Virginie sont un «faux scandale» et une «guerre culturelle inventée de toutes pièces. «

Nawaz s’en est ensuite pris au républicain : « Glenn Youngkin, quant à lui, a fait campagne avec des responsables qui ont répété le mensonge de la fraude électorale de masse. » C’était quand? Le seul invité que la campagne de Youngkin a présenté la semaine dernière est le chanteur country John Rich, qui a chanté pour le candidat à Blacksburg.

Elle a ajouté l’affirmation non prouvée « Il a tiré parti de la colère parentale sur la théorie de la race critique, qui est ne pas être enseigné dans les écoles. » Elle n’a pas mentionné que la campagne Youngkin avait lancé un appel à la presse des dirigeants noirs mécontents des critiques de McAuliffe à l’égard des parents, ni de la campagne de Youngkin vantant la façon dont l’ancien gouverneur noir Doug Wilder avait loué son engagement à financer des collèges historiquement noirs. Mais ce n’était rien comparé au point de vue du panéliste de NewsHour Jonathan Capehart sur ce qui se passe si les démocrates perdent :

CAPHART : Cela montrerait que la peur et la colère l’emportent. Le fait que nous ayons une conversation sur la théorie critique de la race qui est n’est pas enseigné dans les écoles publiques de Virginie, cela montre simplement comment les républicains ont décidé que s’attaquer aux griefs blancs et aux claquettes avec la suprématie blanche est leur chemin vers le pouvoir. Et si Glenn Youngkin gagne, ouais, les démocrates devraient avoir peur, car la peur fonctionne. Et j’aime dire que la blancheur est une sacrée drogue. Et avant les élections de mi-mandat, nous verrons à quel point cela peut être un succès.

Au moins, son collègue, le chroniqueur du New York Times David Brooks, a mentionné qu’il y avait des agressions sexuelles dans le mélange : « Je pense que le swing de la semaine dernière ne peut être que les problèmes de culture, les problèmes du conseil scolaire. Il y a un cas de – c’est plus compliqué que les républicains ne le prétendent, mais une agression sexuelle dans la salle de bain d’une fille avec un homme de genre fluide comme – comme auteur présumé. Et donc c’est soudainement devenu une grande chose.

Il a dit que la question est : « Les écoles imposent-elles des valeurs avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord et les imposent à nos enfants ? Et cela a mis beaucoup de gens en colère. Et je pense que c’est la question de la semaine dernière qui a vraiment saisi les gens. Et comment les démocrates se sont laissés aller du mauvais côté de cette question est un peu un mystère pour moi. C’est une évidence que les gens ont des points de vue très divers sur le genre et tout ça.

