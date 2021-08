Capella Gray sort le visuel de l’hymne new-yorkais “Gyalis”

Loué par Joe Budden et Ebro Darden comme étant “la chanson de l’été”, Capella Gray, originaire du Bronx, a fait ses débuts avec son visuel très attendu pour “Gyalis”. Tourné sur place dans sa ville natale, le visuel réalisé par Brennan Rowe capture le cœur et l’âme du mouvement des quartiers chics de New York.

Créant un succès estival indéniable, la chanson a dominé les ondes radio et a vu des efforts de remix de Kranium, A Boogie, French Montana, Tory Lanez, Fivio Foreign, et plus encore. “Gyalis” (un terme patois populaire pour décrire un joueur/playboy) a culminé à la première place des charts R&B/Soul d’Apple et a décroché la première place du Top 100 de Shazam aux États-Unis. Mélanger la ligne de basse ralentie de “Back That Azz Up” de Juvenile sur la mélodie chantée antillaise de Grey, « Gyalis » est indéniablement un disque à succès.

La chanson, qui trouve Gray repoussant de nombreux prétendants, a un côté ludique. Il rappe : “Mais je suis un gyalis/La ville est mon palais/Qu’est-ce que je vais faire ?/Parce que je veux qu’elle et elle et elle/Et ils les aiment un peu de moi/Je ne suis pas le ni__a ils vont” dis au revoir à.

Fusionnant son héritage jamaïcain, son éducation dans les quartiers chics de New York et son enracinement mélodique dans l’église, Capella Gray a créé une nouvelle sensation nostalgique qui invite les auditeurs de toutes les générations dans son monde. Personnifiant le terme « vibe responsable », le visuel présente les amis, la famille et les fans de Capella se rassemblant autour de lui et défendant son succès. Capella livre des performances captivantes à l’aide d’un taxi vintage de la ville de New York, une ode à son époque en tant que chauffeur de taxi au cours de ses premières années.

Capella Gray a déjà commencé à faire ses preuves et pourquoi son son est un tel succès parmi les New-Yorkais et les fans du monde entier. «Je veux que tout le monde capte l’ambiance. Prenez un shorty, faites quelque chose », dit le jeune idole. Actuellement, Capella travaille sur son premier projet Capitol Records, qui devrait sortir plus tard cette année.

Achetez ou diffusez « Gyalis ».