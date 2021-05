Capello met en garde Mourinho après sa signature pour la Roma

04/05/2021 à 19:44 CEST

Martí Grau

L’ancien footballeur et entraîneur italien, Fabio Capello, a lancé un avertissement à José Mourinho après avoir appris que le Portugais sera le nouvel entraîneur de l’AS Roma la saison prochaine. Dans un communiqué, Capello a estimé qu’un projet gagnant ne repose pas uniquement sur le fait d’avoir un bon coach. “La Roma est un club difficile, mais Mourinho excelle dans les situations difficiles. Mais attention, il ne suffit pas d’avoir un entraîneur important, il faut aussi des joueurs“.

Même ainsi, l’entraîneur estime que Mourinho est un bon entraîneur pour diriger le nouveau projet du club italien. “Il a un grand prestige et une grande expérience, et il connaît bien l’Italie. Alors je pense que tout sera plus facile“. L’entraîneur portugais était à l’Inter Milan pendant deux saisons, dans sa deuxième, il réaliserait un triplé.

Après l’annonce de Mourinho, Paulo Fonseca ne continuera pas sur le banc romaniste. Capello pense que son passage à la Roma a été très bon, mais considère l’option de Mourinho comme une opportunité de ramener le club au sommet. “Mourinho doit être accueilli avec l’espoir de pouvoir mettre l’équipe en bonne forme, car les fans ont besoin de lui“.

Fabio Capello remporterait le scudetto en tant qu’entraîneur de la Roma lors de la saison 2000-01. Après 20 ans depuis le dernier titre de la Ligue italienneDésormais, avec l’arrivée de Mourinho, l’équipe de la capitale italienne entame un projet ambitieux pour concourir dans toutes les compétitions.