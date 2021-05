Capex des États en baisse chaque année malgré le pic de mars; les transferts fiscaux par centre, l’aide à la TPS permet d’éviter une baisse plus marquée

Selon l’étude habituelle de la RBI sur les finances de l’État, le déploiement total des dépenses d’investissement par tous les États s’élevait à 4,97 crore lakh Rs au cours de l’exercice 20, en baisse de 20% par rapport au BE de 6,22 crore lakh Rs.

Malgré la croissance garantie des recettes de la taxe sur les produits et services (TPS), les gouvernements des États ont constaté une baisse de la vigueur fiscale globale au cours des deux dernières années, ce qui les a amenés à réduire les dépenses en capital et à sous-performer par rapport aux entreprises du secteur public central (CPSE). ) et même le Centre, les deux autres piliers des investissements publics.

Cela revenait à contrecarrer la tendance de plusieurs années passées, lorsque les États avaient fait un meilleur spectacle en matière d’assainissement budgétaire et de dépenses en capital, en maintenant un ratio d’investissement public de 5: 3,6: 3,4 (États, CPSE et Centre au cours de l’exercice 20).

Si le Centre n’avait pas donné aux États une marge d’emprunt supplémentaire et protégé en grande partie la compensation de la TPS, même s’il était lui-même frappé par le blues de la pandémie, les États auraient dû réduire encore plus fortement les dépenses de création d’actifs. Bien entendu, le Centre s’est approprié une plus grande partie des ressources fiscales disponibles au cours des deux dernières années en utilisant la voie de la cessation / surtaxe, notamment en augmentant ces taxes sur les carburants automobiles. Cela s’est fait au détriment des pouvoirs fiscaux des États.

Selon une analyse FE des finances de huit grands États pour FY21, leur capex combiné à Rs 1,44 lakh crore était en baisse de 0,4% sur un an, contre une croissance négative de 7% en FY20.

Bien que l’échantillon ne soit peut-être pas assez représentatif, cela semble indiquer une forte focalisation sur les investissements par les États au cours du mois de mars, dernier mois de l’exercice. Une étude antérieure menée par FE sur seize États a montré que leurs dépenses d’investissement combinées s’élevaient à Rs 2,16 crore lakh en avril-février de l’exercice 21, contre Rs 2,56 crore lakh l’année précédente, en baisse de 18,5%.

La baisse des capex de tous les États pourrait s’avérer plus marquée selon les tendances d’avril à février de l’exercice 21. Parmi les plus grands États, les investissements de l’Uttar Pradesh ont diminué de 29% en glissement annuel à Rs 32.197 crore en avril-février FY21. De même, le capex du Maharashtra a chuté de 27% en glissement annuel à Rs 17 180 crore en avril-février.

En fait, pour la quatrième année consécutive, les dépenses en capital globales des gouvernements des États semblent avoir manqué les objectifs annuels. En ce qui concerne les huit États examinés par FE – Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Odisha, Telangana, Punjab, Haryana et Uttarakhand – leur capex a diminué de 25% en FY21 par rapport à l’estimation budgétaire (BE) annoncée en début d’année.

Selon l’étude habituelle de la RBI sur les finances de l’État, le déploiement total des investissements par tous les États s’élevait à 4,97 crore lakh Rs au cours de l’exercice 20, en baisse de 20% par rapport au BE de 6,22 crore lakh Rs.

De toute évidence, des transferts supplémentaires du Centre au moyen de Rs 45000 crore en tant que dévolution fiscale dépassant l’estimation révisée du pool divisible en raison de l’amélioration des recettes fiscales en mars, ont un peu allégé le stress sur les finances des États. Les États ont encouru beaucoup de dépenses de recettes supplémentaires au cours du dernier exercice en raison des mesures de protection sociale prises en tant que secours Covid. Les huit États examinés ont vu leurs dépenses de recettes augmenter de 4,3% sur un an au cours de l’exercice 21, tandis que les dépenses totales ont augmenté de 3,7% sur un an. La réalisation totale des dépenses de ces États était de 92% de l’objectif en FY21, bien mieux que 85% de l’objectif atteint en FY20.

Lorsque les données relatives à davantage d’États afflueront, l’ampleur de la baisse des investissements publics sera plus évidente. L’objectif de capex FY21 pour tous les États selon leurs BE était de Rs 6,5 lakh crore, en hausse de 30% sur un an. On pense que les investissements publics ont un effet multiplicateur plus important sur l’économie que ces dépenses du Centre et des entreprises du secteur public.

Malgré une déconcentration fiscale centralisée supplémentaire sur les ER, les recettes fiscales des huit États ont diminué de 26% par rapport à FY21BE. Les emprunts de ces États représentaient 111% de l’objectif de FY21 à Rs 2,7 crore de lakh contre près de 100% de l’objectif de Rs 2,08 lakh de crore atteint en FY20.

Alors que les États n’ont pas atteint l’objectif, le Centre aurait atteint son objectif de capex révisé pour l’exercice 21 de Rs 4,39 crore lakh (en hausse de 30,8% sur un an). Au cours des derniers mois, le Centre a en effet augmenté ses dépenses pour soutenir l’économie et s’est également engagé avec succès dans les CPSE dans l’entreprise, mais les gouvernements des États en manque de revenus ont été contraints de ralentir leurs investissements.

Selon India Ratings, le déficit budgétaire des États pourrait s’élever à environ 4,6% du PIB en FY21.

