Capi Pérez apparaît comme le roi magicien sur ses réseaux sociaux | INSTAGRAM

Le 6 janvier, la célébration de la rois Mages, une tradition que le Mexique célèbre depuis longtemps et que le célèbre animateur de télévision Capi Pérez a en tête.

C’est pour cette raison qu’à travers ses réseaux sociaux il a décidé de partager un vidéo drôle dans lequel il apparaît transformé en roi sage, un clip très drôle dans lequel, grâce à un filtre, il apparaît avec une barbe et même une couronne, faisant semblant d’être en route pour laisser des cadeaux.

Bien sûr, il a utilisé son grand charisme et ses compétences de comédien faire des grimaces et ainsi pouvoir faire rire ses followers et aussi certains de ses collègues comédiens qui ont regardé ce divertissement.

Et c’est que malgré le fait que la vidéo dure quelques secondes, c’est très rafraîchissant de voir comment tout est pris de cette manière légère et avec humour, se demandant aussi accessoirement ce qu’ils nous ont donné pour cette date.

Nul doute que l’humoriste a réussi à séduire le public avec sa personnalité unique et continuera de divertir les internautes et les réseaux sociaux avec ses occurrences, il a toujours de quoi faire pour chercher le bonheur.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO AMUSANTE DE CAPI



Rappelons-nous qu’il a également montré que vous avez un talent caché, celui de chanter, cela a été découvert par lui-même lors du concours qui s’est tenu dans Come and Joy I want to sing, où il a réussi à être finaliste et a démontré ses compétences avec le micro.

Apparemment, il sait non seulement créer des blagues, mais il peut aussi interpréter des chansons avec son consentement et bien sûr avec toute l’attitude sur scène, ce qui est l’une des choses qui lui a permis d’aller si loin.

Continuez à profiter du contenu de capi Pérez sur Show News et bien sûr, découvrez également les meilleures nouvelles du monde du divertissement.