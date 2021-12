Capi Pérez brille en maillot de bain, conquiert les fans | INSTAGRAM

Non seulement les mannequins peuvent s’exhiber en maillot de bain, le célèbre comédien et animateur de « Viens joie », Cap Pérez, je suis chargé de rappeler un de ses récents voyages en République dominicaine, bien sûr ce maillot de bain qui a conquis ses fans.

Il ne fait aucun doute qu’entre un bon sens de l’humour et à quel point certaines filles le voient beau, Carlos a tout pour que ses fans profitent de ce divertissement qu’il a partagé sur son Instagram officiel.

Sur la photo, on peut voir comment il profitait des belles eaux bleu turquoise dans lesquelles il se trouvait baignade, réussissant à attirer l’attention de plus de 72 000 personnes qui ont donné leurs likes et bien d’autres qui ont apprécié le image et certains d’entre eux ont commenté leur impression.

La publication a été faite il y a un peu moins d’un jour, plus de 3,7 millions de followers l’ont appréciée et certains l’ont même partagée afin que plus de personnes puissent l’observer et aussi profiter de son regard sur Maillot de bain.

Bien sûr, le comédien continue de faire son travail de Influenceur sur ses réseaux sociaux en partageant quelques vidéos promotionnelles et bien sûr aussi en nous invitant à écouter son émission sur Exa, « La Caminera », où il parle de tout avec ses camarades de classe.



El Capi Pérez profitant des plages de la République dominicaine.

Rappelons-nous que Cap a eu l’opportunité de concourir à nouveau pour gagner ce million de pesos et cette fois il vient avec tout, avec l’expérience, en apprenant de sa précédente participation et bien sûr toute l’attitude et l’humour qui le caractérisent, se présentant avec Eugenio Derbez, producteur du spectacle, lui assurant que cette fois il gagnera.

Au programme, il devra affronter neuf autres comédiens avec qui il sera enfermé dans une maison pendant six heures et ils feront tout leur possible pour faire rire leurs compagnons sans qu’ils rient, si quelqu’un rit ils reçoivent un avertissement d’Eugenio et s’il recommence et est éliminé du programme, tout comme dans le football, un carton jaune et un carton rouge.

A cette occasion, ce sera au tour de Mau Nieto, Gaby Navarro, Cojo Feliz, Ricardo Pérez, La Bea, Cocos Celis, Paco de Miguel, Ricardo Peralta, El Capi Pérez et Sofía Niño de Rivera de concourir pour remporter ce prix et de bien sûr aussi les rires du public, la notoriété que leur participation peut générer et tout ce qui est généré en participant à un programme de cette envergure.