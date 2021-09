Capi Pérez devient Shakira car je veux chanter ! | Instagram

El Capi Pérez a fait grand bruit après avoir choisi de devenir Shakira, la reine des hanches, pour affronter un duel contre sa partenaire de Venga La Alegría, Kristal Silva, en Je veux chanter!.

L’animateur de télévision irrévérencieux et sa compagne ont dû se transformer en femme et en homme, respectivement, pour leur présentation sur la célèbre émission de téléréalité de Viens la joie; Kristal s’est transformée en Tin Tan, tandis que Le capuchon a clairement indiqué que ses hanches ne mentent pas en devenant Shakira.

Le premier à apparaître sur Quiero Cantar ! C’était la belle ancienne reine de beauté, qui est apparue avec des cheveux courts et une grande moustache noire, ainsi qu’une chemise blanche et un pantalon sombre ; ceci pour donner vie à l’idole du Mexique Tin Tan.

Kristal Silva a attiré l’attention en interprétant la célèbre chanson El Panadero, qui a transcendé les générations car elle est généralement utilisée par des personnes qui se consacrent à ce métier dans les rues du Mexique.

Mais celui qui a définitivement monopolisé les projecteurs a été celui qui a décidé de montrer que ses hanches ne mentent pas, car El Capi Pérez est devenu Shakira sur scène, interprétant sa chanson Eyes like this, avec tout et danse !.

Au milieu de la piste, le comédien vêtu d’une robe bleue a été vu de dos, ceci alors qu’il faisait des mouvements imitant le Colombien. Les émotions ont monté en flèche à Venga La Alegría lorsque El Capi a retiré sa robe pour révéler son magnifique costume arabe.

La présentatrice de télévision a été vue vêtue d’un haut arabe bleu et d’un faux, avec tout et son voile respectif, exposant son abdomen et plus que cela. Cap a posé fièrement pour les photographies et a remporté la victoire finale du duel.