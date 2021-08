Capi Pérez en robe ouverte devient un démon dans VLA

Cap Pérez en robe ouverte devient un démon dans VLA | Instagram

Si quelqu’un a surpris par ses présentations en je veux chanter, l’émission de télé-réalité de Venga la Alegría, c’est Capi Pérez et cette fois, il est devenu le diable lui-même.

Comédien Carlos Alberto Pérez Ibarra a décidé de devenir le seigneur des ténèbres avec une robe ouverte, des cornes et son pantalon en latex rouge qui faisaient partie de son look Britney Spears pour interpréter à nouveau Ops I did not et le résultat a enchanté le public.

Le Capi perez a ajouté de l’intensité à sa performance en plaçant un écran sur scène où l’on pouvait voir le feu tandis que le conducteur de Viens la joie il jouait Bitter Goodbye, un hit d’Inspecteur.

Bien qu’il s’agisse d’un concours de chant et que ce ne soit apparemment pas le meilleur talent du chef d’orchestre, Capi a brillé sur scène avec sa personnification et son style; les téléspectateurs n’ont pas pu résister à montrer du goût pour sa présentation sur les réseaux sociaux.

Dans sa présentation d’Ops, je n’ai pas encore, le présentateur de télévision a été reconnu par les juges de Je veux chanter car ils disent qu’il avait une énorme ingéniosité car aucun participant n’avait recréé une vidéo sur scène.

Malgré les applaudissements, le chauffeur a été critiqué pour sa performance, car ils disent que c’est un concours de chant et c’est ce qui a échoué. Pérez a repris quelques pas de la chorégraphie originale et cela lui a plu ; Cependant, les juges assurent qu’il a volé son souffle et a chanté pire pour cette raison.

La vérité est que l’émission de téléréalité Venga la Alegría est devenue plus qu’un concours de chant, un programme de divertissement plein de controverse et de succès, comme on dit qu’il a été si formidable qu’il pourrait même être un programme de télévision indépendant VLA.