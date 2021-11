Capi Pérez est exposé par Kristal Silva, il a ruiné la chanson | INSTAGRAM

Le célèbre comédien et animateur de « Viens joie », El Capi Pérez, a fait des présentations dans « Je veux chanter », démontrant son grand goût pour le genre régional mexicain, toujours avec son chapeau et sa chemise à carreaux.

Cependant, les choses ne se passent pas toujours bien et récemment un de ses collègues, Kristal Silva, je ne peux pas éviter de l’exposer en assurant qu’il a ruiné les paroles de la chanson, alors le chauffeur a rapidement décidé de télécharger un vidéo clarifier la situation.

Dans la vidéo on peut voir que le capi assure que s’il s’est trompé dans la chanson mais qu’il pensait que personne ne l’avait remarqué, cependant il a été surpris de voir comment son partenaire est venu lui dire qu’il l’avait abreuvé.

L’humoriste s’est ouvertement plaint de cette affirmation de la part du conducteur, bien sûr le tout avec beaucoup d’amour et s’amusant toujours dans son propre style, montrant que malgré les erreurs il continuera à s’efforcer et à tout donner sur scène, chantant et montrant que, bien que ce ne soit pas sa force, il peut bien faire.

A plusieurs reprises, ils lui ont demandé s’il se sentait comme un chanteur, mais il a avoué que pour lui la chose la plus intéressante et la plus importante est la comédie, mais cela ne veut pas dire qu’il n’arrêtera pas de s’efforcer dans le concurrence et donne tout avec ses formidables performances qui laissent le public très satisfait.

Certaines choses au programme lui ont même dit qu’il le fait très bien, que ses performances sont magnifiques mais qu’il lui manque encore un peu de vocalisation et d’accordage, aspects qu’il a progressivement peaufinés au fil des semaines.

Capi Pérez continuera à s’efforcer et à chanter avec son cœur, injectant également cette joie et ces blagues qui le caractérisent dans chacune de ses présentations, même une fois qu’il s’est habillé en prêtre et s’est élevé dans les airs soutenu par une corde.

