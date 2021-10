Capi Pérez fait revivre la vidéo de Luis Roberto Alves Zague avec un mème amusant

El Capi Pérez revit la vidéo de Zague avec un drôle de message | .

Le célèbre chef d’orchestre et comédien à succès Capi Pérez est devenu l’un des plus grands représentants du monde du divertissement au Mexique, grâce à son excellent sens de l’humour et à sa grande façon de contribuer à l’émission matinale de Télévision aztèque Viens la joie.

C’est pour cette même raison que chacun de ses commentaires sur les réseaux sociaux attire beaucoup l’attention des utilisateurs qu’il est considérés comme ses fans et que la plupart d’entre eux savent à quel point il est amusant de le suivre, Carlos Alberto Pérez Ibarra, qui par son acronyme est CAPI, est devenu l’un des favoris des téléspectateurs mexicains.

Eh bien, grâce à un de ses commentaires sur les réseaux sociaux qui a réussi à devenir une tendance et à faire rire de nombreux internautes qui naviguaient sur Twitter, faisant référence à une vidéo controversée de Luis Roberto Alves « Zague », le célèbre ancien footballeur et désormais animateur de Sports Aztèques.

Il a rappelé à tout le monde le moment où ses fans l’ont vu d’une manière « impressionnante » dans cette vidéo qui était partagée et c’est maintenant pourquoi la plupart des gens le connaissent.

Le célèbre comédien l’a mentionné sur une photo sur laquelle il assure qu’il s’agit de sa version de l’époque où il était dans les forces de base, un Zague beaucoup plus jeune et le plus drôle de tous, c’est qu’il a trois jambes, faisant référence à la vidéo virale susmentionnée.



Capi Pérez a partagé ce mème amusant en se souvenant de la vidéo de ‘Zague’.

Il s’agissait d’un joueur de football fait avec de la cire, alors les utilisateurs ont rapidement compris l’allusion et ont commencé à s’amuser et à partager ce mème créatif.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le commentateur est apparu en s’enregistrant sans vêtements et en tenant la caméra pour montrer complètement sa silhouette. C’était juste l’année 2018 avant la Coupe du monde en Russie lorsqu’une vidéo de la personne célèbre est apparue pour la première fois dans laquelle il en montrait plus, quelque chose qui lui a coûté son mariage, mais qui l’a rendu beaucoup plus populaire qu’il ne le pourrait un jour. être.

C’était comme ça, une fois de plus le capi a réussi à mettre en lumière et à nous rappeler ce moment épique en plus de générer un mème qui sera sûrement légendaire et dont les internautes se souviendront longtemps.