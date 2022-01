Capi Pérez fait une promesse après 8 ans à la télé | INSTAGRAM

Le célèbre comédien Oui chauffeur de la télévision, le Capi Pérez, déjà accompli plus de huit ans à l’air dans la télévision la télé Aztèque, Il a travaillé très dur et en fait dans ceux-ci quels sont les programmes dans lesquels je travaille cette année rien de plus, cependant, il semble que cela pourrait changer un peu en 2022.

Nous disons cela parce que le conducteur a également fait une forte promesse, qu’il a révélé à travers une publication sur son Instagram officiel et la même qui lui a fait penser que peut-être cette année il prendra les choses un peu plus sereinement.

Vous pouvez imaginer ce que c’est que de travailler pratiquement tous les jours, c’est ce que ce comédien a fait 2021, Dans des vacances Et c’est à ce moment-là qu’il a partagé cette promesse.

« Je promets de prendre plus soin de toi cette année, cool petit corps », étaient les mots qu’il a utilisés pour révéler cette promesse qui a fait penser à de nombreux internautes qu’il y aura peut-être un Pause, bien que nous soyons à découvrir.

La liste des emplois dans le divertissement qu’il occupait en 2021 est la suivante :

1.- La Resolana

2.- La Resolana Nius

3.- Joie viens

4.- La Caminera

5.-Jeux Olympiques

6.- Cri 2021

7.- Les Prix Radio

8.- Spectacles debout

9.- Je veux chanter

10.- LOL 3

11.- « influenceur »



Cap Pérez a partagé cette promesse importante qu’il s’est faite.

Nous savons également qu’il est allé profiter du Nouvel An et de Noël à Nuevo Vallarta avec sa famille, laissant Mexico derrière lui pendant un certain temps, faisant le vide dans son esprit et se concentrant sur son plaisir.

Dans les commentaires, nous avons pu voir que sa femme a également déclaré qu’elle le soutiendrait pour prendre soin de lui, elle est toujours là pour lui, le soutenant dans tout ce dont il a besoin et si c’est pour se reposer, elle sera également là.

Le dernier projet auquel capi a collaboré est LOL saison trois, un programme que vous pouvez regarder via la plate-forme de streaming Amazon Prime Video, où Capi Pérez force suffisamment pour gagner le concours, mais nous ne révélerons pas ce qui s’est passé, nous recommandons vous feriez mieux d’en profiter tout seul.