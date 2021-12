Capi Pérez fête son anniversaire et dévoile une curieuse photo de son enfance | INSTAGRAM

Dans le sens de l’humour de Capi Pérez, il ne s’arrête à aucun moment, même hier, c’était son anniversaire, il partageait un peu de son humour avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, une photo curieuse sur son Instagram.

Je voulais le célébrer en me remémorant un peu enfance, partageant une photo qui pour lui doit être très drôle dans laquelle il apparaît quand il était enfant, sans savoir ce que j’attendais pour lui dans le show business, un succès retentissant qui ne lui était jamais venu à l’idée que cela arriverait.

Face au petit capi on aperçoit cette innocence sur laquelle il comptait, une personne l’a ensuite donnée à la comédie qui s’apprêtait à se dérouler et qui est aujourd’hui devenue l’une des préférées des internautes et des téléspectateurs.

Charles-Albert s’accomplit 35 ans, en le célébrant et en demandant à ses fans de le faire aussi, on a pu voir dans les commentaires combien de ses collègues comédiens sont venus le féliciter ainsi que quelques autres personnes célèbres qui le connaissent et le tiennent en bonne estime.

Le sien La photographie Il a plus de 329 000 likes, un nombre très impressionnant, qui ne se reflète que par la grande popularité qu’il a et les nombreux amis qu’il a dans tous les projets sur lesquels il a travaillé, réussissant toujours à faire rire les gens avec qui il est. .



Capi Pérez a partagé cette curieuse photo de son enfance pour fêter son anniversaire.

Il est important que nous nous souvenions qu’en ce moment, il participe à une émission Amazon Prime Video Reality appelée LOL, dans laquelle, avec neuf autres comédiens, ils étaient à l’intérieur d’une maison pendant six heures en essayant de ne pas rire et de faire en sorte que leurs camarades de classe le fassent.

Ce jeudi après-midi les deux derniers chapitres du concours sont dévoilés, nous vous recommandons de ne pas les manquer car Cap donne tout pour tenter d’atteindre la fin de la compétition et de prendre ce million de pesos.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les meilleurs moments de Capi Pérez, des nouvelles et aussi tout ce qui est intéressant à propos de cette personne célèbre qui nous a fait une surprise dans le concours «Je veux chanter», atteignant la finale mais entrant la deuxième place.