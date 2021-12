Capi Pérez montre son côté coquette en dansant dans ses filets | INSTAGRAM

Les fameux réseaux sociaux comédien mexicain, Capi Pérez, ils sont tout à fait un Spectacle, l’animateur également pour ne pas montrer que l’un de ses goûts principaux dans la vie est la comédie et bien sûr qu’il cherche à faire rire les gens qui le suivent sur son profil officiel.

Cette fois, nous aborderons un vidéo très amusement dans lequel il apparaît d’abord tester un filtre, précisant qu’il se sent comme une personne très timide, bien sûr il a dit cela avec tout le sens de l’humour possible puisque nous savons que ce n’est pas le cas, plus tard il l’a vérifié en dansant devant son téléphone portable, le moyen le plus coquette qu’elle ait trouvé.

La ressource d’avoir ça chiffre pas si aligné ou exercé est un facteur qu’il utilise toujours pour rechercher le rire de son public, quelque chose que nous avons déjà remarqué à plusieurs reprises et qui peut être la même raison pour laquelle il n’a pas décidé de se mettre en forme.

Rapidement la publication a eu beaucoup de vues et de likes, des interactions où ses fans sont également venus commenter à quel point ils ont eu du plaisir à le voir de cette manière, personne n’imaginait qu’il nous présenterait un clip de ce style, encore moins dans le sens il l’a fait.

Bien qu’il ne dure que quelques secondes, il atteint faire rire et il a fait son travail, une épreuve de plus de bon goût qu’il doit faire plaisir à son public, même s’il doit parfois se montrer de cette manière inhabituelle.

Il est important de se rappeler qu’en plus de participer à Come Joy comme il le fait toujours sur TV Azteca, en ce moment il participe également à une émission de télé-réalité où il est revenu pour la deuxième fois pour la troisième saison, il s’agit de LOL ( Last One Laughing), diffusé sur Amazon Prime Video et réalisé par Eugenio Derbez.

Dans ce programme, Capi Pérez et neuf autres comédiens s’affrontent pour tenter de faire rire leurs compagnons et ainsi expulser ceux-ci de la maison pour gagner 1 million de pesos, un prix que Carlos veut atteindre en cela, qui est sa seconde chance.

Nous vous recommandons si vous ne voyez toujours pas la première et la deuxième saison d’aller en profiter, des moments pleins de plaisir et de rire qui vous donneront sûrement envie de voir cette troisième saison dont seulement deux chapitres ont été formés.