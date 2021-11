Capi Pérez, nouveau membre du Grupo Firme Eduin Caz l’affirme

Capi Pérez est le nouveau membre du Grupo Firme : Eduin Caz | Instagram

Depuis des semaines, le nom de ce célèbre groupe fait du bruit sur les réseaux sociaux, surtout maintenant avec l’intégration de Capi Pérez dans Groupe d’entreprises, leur chef Eduin caz a confirmé la nouvelle.

Le célèbre animateur de l’émission matinale Venga La Alegría en compagnie de Cynthia Rodríguez, a conquis le cœur du public mexicain, grâce à son humour, sa personnalité et son caractère.

Sans aucun doute le Capi Perez Il est l’un des personnages les plus reconnus de tout le pays, non seulement parce qu’il est l’animateur d’une émission célèbre, mais plutôt parce qu’il a conquis le monde entier grâce à son humour et à son humour.

Cela peut vous intéresser: Andrea Legarreta parle du « mépris » que Paulina Rubio lui a fait

Tout récemment, il faisait des commentaires sur le groupe, il avait même reproché au groupe Firm de s’être marié.

Le 10 novembre ont eu lieu les Radio Awards, où d’importantes personnalités de la région mexicaine étaient présentes à l’événement à l’exception de Christian Nodal qui a reçu un prix aux côtés d’Angela Aguilar pour sa chanson « Dis-moi comment tu veux ».

Capi Pérez est le nouveau membre du Groupe Cabinet : Eduin Caz | Groupe Instagram

Grupo Firme a été nominé pour plusieurs catégories et apparemment c’était l’un des plus grands gagnants de la soirée, en fait ils ont partagé un prix à égalité avec « La princesse de la musique mexicaine » Angela Aguilar dans la catégorie de la fierté latine.

L’événement a également été suivi par d’importantes personnalités des médias, des invités spéciaux dont Capi Pérez et également l’influenceuse Lizbeth Rodríguez.

Carlos Alberto Pérez Ibarra mieux connu sous le nom de Capi Pérez a ravi ses fans avec différentes tenues tout au long de la nuit, accompagné comme toujours de son charisme pour divertir ses millions de fans à travers le Mexique.

Depuis longtemps, Capi fait référence à la ressemblance qu’il a avec Jhonny Caz, l’un des frères du groupe, qui l’a mis au défi de participer à l’un de leurs concerts et de se faire passer pour lui, un défi qui a immédiatement accepté le chauffeur.

Dans l’une des histoires du frère aîné, Eduin Caz a pris le pari un peu plus au sérieux, puisqu’il a affirmé que non seulement il ferait semblant d’être son frère mais que lors de son prochain concert au Maddison Square Garden, il chanterait également à ses côtés.

Quelques cris d’excitation de la part des personnes présentes se sont rapidement fait entendre en guise d’affirmation, notamment Cap qui a immédiatement accepté le défi qui lui avait été imposé.