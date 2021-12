Capi Pérez perd la concurrence, Curvy Zelma le retire du show

Capi Pérez perd la concurrence, Curvy Zelma le retire de l’émission | INSTAGRAM

La populaire Reality Show « Je veux chanter », l’un des plus célèbres à cette époque de Télévision aztèque a pris fin, en tant que finalistes, nous avions déjà Capi Pérez Zelma bien roulée, qui a été chargé de battre le célèbre comédien pour prendre la première place.

Malgré le fait que le célèbre chef d’orchestre de « Viens joie » était l’un des favoris du public perdu face à son rival, qui selon les juges a un talent insurmontable par décision un anime prenant la compétition.

Semaine après semaine, nous avons pu voir comment Charles Il s’est efforcé de faire ses interprétations avec tout le feeling possible et de tout donner sur scène, chantant à son plus haut niveau et montrant qu’il s’est amélioré au niveau de son accordage.

Cependant, cela n’a pas suffi à battre Zelma qui avait une facilité encore plus grande à s’améliorer dans ce domaine compliqué et qui demande beaucoup d’entraînement qui est le en chantant.

Nous savons aussi qu’il ne s’agit pas seulement de chanter le chanson, mais pour l’interpréter, plusieurs fois en cherchant le message et les sentiments qu’ils veulent faire passer se font correctement, une situation que le vainqueur du divertissement a également dominé.

Curvy était reconnaissante aux juges et au public d’avoir gagné, elle vivait et rivalisait avec ses coéquipières qui lui ont permis de vivre une expérience agréable, pleine d’expériences qu’elle n’oubliera pas.

C’est ce vendredi que les téléspectateurs ont observé les demi-finalistes : Chef Mariano, Miguel Ángel, Curvy et « El Capi ». Mariano a été le premier éliminé puis Miguel Ángel a été expulsé, nous avons donc eu cette confrontation tant attendue qui se voyait déjà entre les 2 favoris.

Il convient de mentionner que ce programme n’a que cette première saison, mais grâce au grand succès qu’il a eu, nous pourrons sûrement continuer à profiter de nouveaux ajouts, bien que cela n’ait pas encore été confirmé qu’aucune suite n’a été annoncée jusqu’à présent.