Capi Pérez porte 3 looks élégants pour les Radio Awards | INSTAGRAM

Récemment, le Prix ​​Radio 2021 et ses assistants en ont profité pour assister avec diverses tenues élégantes et Cap Pérez je ne peux m’empêcher de faire de même et de partager trois tenues élégantes différentes qu’il a utilisées pour le gala.

Nous allons commencer par le premier, qui était celui qu’il utilisait pour se rendre au prix et c’est un beau costume de couleur moutarde jaune, accompagné d’un chemisier marron et d’un chapeau du même ton, ainsi que quelques des chaussures qui composait la tenue incroyable et élégante qui portait également des lunettes de soleil transparentes avec lui.

Il ne fait aucun doute que c’est la meilleure des trois tenues et en fait il a partagé trois images différentes qu’il a réalisées dans un studio photographique pour avoir le souvenir de ce jour important pour lui.

La seconde des tenues est très nordique, un costume bleu marine avec lequel il semble faire partie d’un groupe régional mexicain, bien qu’il soit écrit comme Chalino Sánchez, bien sûr avec des bottes et un chapeau, également accompagné de quelques accessoires qui ayez l’air imposant et « ressentez une fois de plus l’autorité dans votre être ».

Pour le tiers des tenues, nous avons trouvé un costume bleu ciel, un ton très clair qui semblerait même être blanc, mais bien sûr accompagné d’une élégante chemise blanche et lilas, des nuances qui se combinent très bien et qui la rendent fantastique et élégante.

De plus, la veste du dernier des vêtements qu’il a utilisé a trois rubans sur le devant, un design très inhabituel dans ce type de costume, car les boutons sont normalement utilisés.

El Capi Pérez partage toujours ses meilleures photos sur ses réseaux sociaux.

Bien sûr, ses amis comédiens sont venus à la publication de son Instagram officiel pour partager leur avis et beaucoup ont fait quelques blagues, comme Richie O’farrill qui le considère comme une icône de la mode.

Bien sûr, ses fans ont largué et la plupart d’entre eux ont convenu que la tenue jaune moutarde était la meilleure de toutes et celle qui le rendait encore plus beau qu’il ne l’est déjà, bien qu’il ne se soit jamais considéré de cette façon. de cette façon.

Le sens de l’humour, la personnalité et maintenant la manière élégante dont il modèle pour ces photos Instagram montrent que Capi Pérez a beaucoup à donner et à livrer à son public, le divertissant chaque fois qu’il en a l’occasion et continuera de le faire avec Nous vous recommandons de vous détacher de Show News afin de ne rien manquer de son meilleur contenu.