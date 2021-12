Capi Pérez prêt pour sa confrontation dans LOL, première aujourd’hui

Capi Pérez prêt pour sa confrontation sur LOL, première aujourd’hui | INSTAGRAM

Fans de l’émission, LOL : Le dernier qui rit, attendaient son lancement depuis plusieurs semaines lorsque les interviews des nouveaux participants qui arrivent aujourd’hui pour sa première en Amazon Prime Vidéo.

Bien sûr, parmi les participants se trouve Capi Pérez, l’un des favoris des téléspectateurs et aussi des internautes, qui connaissent la grande qualité de comédien ce qu’il est et qu’il sera prêt à tout donner dans cette nouvelle confrontation qu’il aura avec ses coéquipiers La comédie.

Dirigé par Eugène Derbez et produit pour la plateforme de streaming déjà mentionnée, ce sera sûrement un succès et pour le moment les deux premiers chapitres de celui-ci sont déjà disponibles. Télé réalité où il y aura sûrement beaucoup de rires, mais pas de ceux qui sont dans le programme mais de ceux qui peuvent l’apprécier de chez eux.

Rappelons que la dynamique est centrée sur les comédiens devant faire leurs meilleures blagues, bien sûr sans rire d’eux-mêmes, une tâche assez difficile à accomplir et d’autant plus lorsque certains d’entre eux ont l’habitude de caqueter en faisant leur travail.

Dans la deuxième saison de l’émission, on a pu voir Capi Pérez se donner à fond et faire des choses folles qui faisaient vraiment rire. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne pouvaient pas croire que ses compagnons supportaient autant d’attention avant sa mise en scène.

Sûrement dans ces nouveaux chapitres, il viendra aussi rechargé et plein d’énergie pour chercher à gagner ce million de pesos qu’ils veulent tant, en plus de ce qui serait une agréable surprise que de gagner le programme puisqu’il est venu pour se venger et est prêt pour n’importe quoi.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les moments de sortie des nouveaux épisodes, afin que vous ne les manquiez pas et que vous puissiez continuer à profiter de ce voyage auquel Carlos El Capi est confronté.

A cette occasion, ce sera au tour de Mau Nieto, Gaby Navarro, Cojo Feliz, Ricardo Pérez, La Bea, Cocos Celis, Paco de Miguel, Ricardo Peralta, El Capi Pérez et Sofía Niño de Rivera de concourir pour remporter ce prix et de bien sûr aussi les rires du public, la notoriété que leur participation peut générer et tout ce qui est généré en participant à un programme de cette envergure.